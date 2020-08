Để lại con thơ, vợ trẻ

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát năm 2017, anh Tống Duy Tân được phân công về công tác ở Công an huyện Đức Huệ, Long An. Về làm nhiệm vụ ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn nhưng anh hòa nhập rất nhanh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở đây, anh cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, nổi lên là nạn vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thượng úy Tống Duy Tân

Sau thời gian công tác, nhận thấy hoàn cảnh gia đình anh Tân khó khăn, vợ mới sinh con nhỏ, lại làm công nhân ở xa, tận Khu công nghiệp Tân Hương (tỉnh Tiền Giang) nên Công an huyện Đức Huệ báo cáo Công an tỉnh tạo điều kiện cho anh Tân về công tác tại Công an huyện Cần Đước để được gần nhà.

2 giờ sáng ngày 14-11-2019, Trung úy Tống Duy Tân cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện 3 đối tượng trộm xe máy nên tiến hành ập vào bắt giữ. Bị bao vây, các đối tượng chống trả quyết liệt. Đại tá Thái Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Cần Đước, cho biết trong lúc truy đuổi, Trung úy Tống Duy Tân bị các đối tượng ném bột ớt vào mặt và bị té ngã chấn thương rất nặng. Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh đã qua đời.

Trong những ngày diễn ra tang lễ, các ban ngành chức năng, chính quyền và đông đảo đồng đội, hàng xóm đến viếng, chia buồn, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn người sĩ quan trẻ. Những người đến viếng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy bé gái mới tròn 6 tháng tuổi chưa biết đi đã phải mất cha, người vợ trẻ mới 28 tuổi góa chồng.

Anh Tân hy sinh để lại vợ trẻ, con thơ mới 6 tháng tuổi

"Tân là người hiền lành, sống hòa đồng với đồng đội, xông xáo trong công tác nên được mọi người tin yêu, quý mến. Em có khuôn mặt hiền, tính tình vui vẻ, gặp ai cũng cười" - Thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng Công an huyện Đức Huệ, Thủ trưởng cũ của Tân nhớ lại.

Trước sự hy sinh của anh, sau tang lễ, công an tỉnh kiến nghị cấp trên, ngành chức năng xem xét giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định. Đồng thời, công an tỉnh phát động trong toàn lực lượng đóng góp hỗ trợ giúp đỡ gia đình anh Tân. Với sự hy sinh anh dũng trong đấu tranh với tội phạm, anh Tân đã được Bộ Công an xét phong thăng cấp hàm vượt cấp từ Trung úy lên Thượng úy. Ngày 17-7-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Thượng úy Tống Duy Tân là liệt sĩ.

Chẳng dám tin "anh đi mãi mãi rồi"

Trở lại thăm gia đình liệt sĩ Tống Duy Tân, tiếp chúng tôi, cha mẹ anh thẫn thờ, nghẹn ngào rơi nước mắt khi nhìn di ảnh con trai. Con gái của anh giờ 14 tháng tuổi, mới chập chững biết đi và nói được bập bẹ.

Hôm chúng tôi đến, cũng là lúc chị Nguyễn Ngọc Hương - vợ anh Tân mới đi nhận tấm Bằng Tổ quốc ghi công của chồng về.

Ngày 17-7-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Tống Duy Tân

"Hôm nhận bằng, trong tôi dâng trào nhiều cảm xúc. Vừa nhớ anh, thương anh nhưng cũng mừng vì sự hy sinh của anh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Nhiều cô, chú lãnh đạo biết được trường hợp hy sinh của chồng tôi và hoàn cảnh gia đình nên đến gặp gỡ hỏi han, động viên tôi cố gắng" - chị Ngọc Hương kể.

Về phía Công an huyện, tỉnh và chính quyền địa phương, thời gian qua cũng thường xuyên quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cả vật chất và tinh thần. Chị Hương được Công an huyện xin chuyển về làm việc tại văn phòng KCN Cầu Tràm ở gần nhà để tiện chăm sóc con nhỏ.

Chị Hương kể rất nhiều câu chuyện về người chồng liệt sĩ với sự trân trọng, tự hào, yêu quý. Anh và chị quen nhau từ lúc còn học chung trường cấp 3. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Tân đã yêu thích màu áo công an. Ước mơ được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân cứ lớn dần theo thời gian.

Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2010, anh lên đường đi nghĩa vụ trong ngành công an. Với mong muốn được phục vụ lâu dài trong lực lượng nên anh làm hồ sơ thi tuyển vào trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Ước mơ ngày nào trở thành hiện thực, khi anh trúng tuyển. Khi đó, ai cũng vui mừng cho anh.

Chị Hương tâm sự đêm trước lúc hy sinh, anh có về nhà ăn cơm vội với gia đình và tranh thủ thời gian chơi đùa với con rồi đi làm.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phòng chống tội phạm hiện nay, vẫn có những người đã hy sinh, như Thượng úy Tống Duy Tân, vì sự bình yên của nhân dân.