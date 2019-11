Tối 4-11, chị Trần Thị Ngọc Oanh (quê ở tỉnh Ninh Thuận) đã đến trụ sở Đội Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an quận Gò Vấp, TP HCM) tặng quà và tri ân đơn vị. Chị Oanh là một trong 2 nạn nhân được lực lượng PCCC-CNCH kịp thời giải cứu trong vụ cháy nhà dân trên đường số 9 (phường 9, quận Gò Vấp), xảy ra 2 ngày trước đó.

Gặp mặt những người trực tiếp cứu mình trong hỏa hoạn, chị Oanh cảm ơn tinh thần, trách nhiệm của cảnh sát PCCC đối với người bị nạn. "Chúc các anh thật nhiều sức khỏe, kiên cường, dũng cảm, luôn xứng đáng là chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" – chị Oanh bày tỏ.



Chị Trần Thị Ngọc Oanh (thứ ba từ phải sang) tặng quà Ban Chỉ huy, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an quận Gò Vấp)

Là người trực tiếp chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sự cố trên, trung tá Lý Tiến Nam, Đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an quận Gò Vấp) chia sẻ trong đám cháy, thời gian cứu người chỉ được phép tính bằng giây. Ngoài nhiệm vụ dập lửa nhanh nhất, lực lượng chức năng còn có "mệnh lệnh" quan trọng hơn, đó là cứu người, cứu tài sản của nhân dân.

Khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 2-11, Công an quận Gò Vấp nhận tin báo một căn nhà trên đường số 9 xảy ra hỏa hoạn. Công an quận lập tức điều động 24 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Đến nơi, lực lượng chữa cháy phát hiện chị Oanh và anh Hoàng Việt Anh mắc kẹt trong căn nhà. Nạn nhân có dấu hiệu hoảng loạn. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận, đưa hai người ra ngoài an toàn.