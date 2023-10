Liên quan Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) bị khởi tố, khám xét chỗ ở, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng, luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình (TP HCM) đã có phân tích.

Theo luật sư Trần Minh Hùng, Điều 318 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội gây rối trật tự công cộng như sau:



Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trần Thị Ngọc Trinh tại cơ quan công an.

Như vậy, mặt khách quan của tội phạm này là thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, thái độ coi thường trật tự những nơi đông người như chợ, trường học... Căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi gây rối trật tự công cộng là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Luật sư Trần Minh Hùng cho biết có thể cơ quan chức năng cho rằng hành vi của người mẫu Ngọc Trinh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chưa kể Ngọc Trinh có lượng người theo dõi trên mạng xã hội lớn nên ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người, khi bị phạt hành chính, yêu cầu gỡ các clip Ngọc Trinh không gỡ…. nên có thể là lý do cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can….

"Hành vi Ngọc Trinh là sai nhưng tôi cho rằng có thể người này nhận thức chưa đầy đủ về mặt pháp luật, một phần xem mình là người của công chúng, nhiều khi bị bệnh "sao" nên cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới những hành vi vi phạm" - luật sư Trần Minh Hùng nói.