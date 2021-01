Thực tế đã có không ít trường hợp chạy xe máy, xe đạp, do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên khi đâm trúng các đụn, vệt đất cát ứ đọng trên mặt đường đã té ngã.



Ngoài việc làm mất an toàn giao thông, những đụn, vệt đất cát ứ đọng trên mặt đường còn là nguyên nhân gây bụi bẩn. Chỉ cần xe lớn chạy qua, bụi cuốn mù mịt hoặc gặp khi trời mưa, bùn đất bắn tung tóe "tra tấn" người đi đường.

Những đụn cát rơi vãi trên đường tưởng là chuyện nhỏ nhưng hậu quả khó lường

Những đụn, vệt đất cát ứ đọng trên đường là do một số xe chuyên chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi. Tại một số tuyến đường, do lòng đường trũng hơn so với hai bên, hệ thống tiêu thoát nước lại không có hoặc không được chú trọng nên khi mưa xuống, đất cát chảy trôi xuống rồi ứ đọng…

Để giảm thiểu bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, cũng như bảo đảm an toàn giao thông, chính quyền các địa phương cùng cơ quan chủ quản các tuyến đường cần phải chú trọng chỉ đạo công nhân thường xuyên thu gom, quét dọn những vệt đất, cát sỏi rơi vãi đọng trên lòng đường. Việc này tưởng là chuyện nhỏ nhưng một khi xảy ra tai nạn, hậu quả có thể chết người (chấn thương sọ não do té ngã hoặc bị ôtô tông trúng khi vừa té ngã…). Đặc biệt, cơ quan chức năng cũng phải kiên quyết và mạnh tay xử lý các trường hợp tài xế chở đất, cát sỏi, vật liệu xây dựng… không che chắn cẩn thận, làm rơi vãi xuống lòng đường…