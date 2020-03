Ngày 18-3, tàu 935 của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức cung cấp 200 m3 nước ngọt cho người dân xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Đại tá Đinh Văn Thắng trao dụng cụ dự trữ nước của của Bộ Tư lệnh Vùng 2 hải quân trao tặng cho đại diện người dân ở Bến Tre

Cũng trong ngày, tàu 936 của Học viện Hải quân đã vận chuyển 1.000 m3 nước ngọt đến huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để cung cấp cho nhân dân tại đây.

Bơm nước ngọt từ tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 hải quân lên các phương tiện đường bộ để cung cấp cho người dân Bến Tre

Trước nhu cầu nước sinh hoạt cấp thiết của nhân dân vùng hạn mặn tại các tỉnh miền Tây trong những ngày qua với mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, Quân chủng Hải quân đã điều động tăng cường tàu chuyên dùng chở nước số hiệu 936 với sức chở 1.000 m3 nước tham gia cùng các lực lượng của Vùng 2 Hải quân thực hiện nhiệm vụ cung cấp nước giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Tây nhằm tăng nhanh thời gian, khối lượng nước cung cấp đáp ứng nhu cầu tăng cao của nhân dân vùng hạn mặn.

Chiến sĩ tàu 935, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân bơm nước từ tàu lên cấp cho nhân dân xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam

Tính đến thời điểm này, Quân chủng Hải quân đã sử dụng 3 tàu (935, 936 và 937) để mang nước ngọt đến giúp đỡ nhân dân vùng hạn mặn của các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Những ngày qua, thấu hiểu được sự khó khăn của người dân vùng hạn mặn, một nhóm thiện nguyện ở phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã tình nguyện thực hiện việc bơm nước ngọt vào can, sau đó vận chuyển đem đi hỗ trợ cho người dân vùng hạn mặn tỉnh Bến Tre.

Nhóm thiện nguyện chuẩn bị thùng nhựa chứa nước trước khi bơm nước mang đi

Di chuyển các thùng nhựa lên xe mang xuống cho người dân tại tỉnh Bến Tre

Theo đó, cứ khoảng 17 giờ mỗi ngày, tại khu vực bờ kè, thuộc khóm 2, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, nhóm Thiện nguyện anh em quán bia 1986 đã chuẩn bị các thùng nhựa đựng nước để mang xuống cho người dân thuộc huyện Bình Đại, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Mỗi người một việc, người rửa can, người vô nước, người đóng nắp can... Cách làm này đã lan tỏa yêu thương và nhận được sự đồng tình ủng hộ cao từ các mạnh thường quân.

Người dân rất vui mừng và cảm kích hành động đầy ý nghĩa của nhóm thiện nguyện xứ sở đất sen hồng Đồng Tháp

Tính đến nay, nhóm đã vận chuyển được 3 đợt, với trên 1.000 can nước ngọt (mỗi can 30 lít) do thành viên trong nhóm và các mạnh thường quân trong và ngoài thị xã Hồng Ngự hỗ trợ.

Ai nấy đều phấn khởi khi nhận được nước ngọt về sử dụng

Là thành viên tự nguyện vận động thành viên quyên góp chút công sức, anh Nguyễn Thanh Phong, cho biết: "Mấy ngày qua, tôi xem truyền hình thấy người dân tại tỉnh Bến Tre khó khăn trong việc tìm nguồn nước để sinh hoạt. Do đó, tôi nghĩ mình nên góp chút gì giúp người dân vượt qua khó khăn. Tôi đã về vận động anh em chung nhóm mua các thùng nhựa để mang nước xuống các vùng chịu ảnh hưởng nặng. Chúng tôi sẽ triển khai thực hiện công việc này đến khi nào tỉnh Bến Tre kiểm soát được tình hình hạn mặn".

Những thùng nước nghĩa tình giúp người dân vùng hạn, mặn vượt qua khó khăn

Theo ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường An Thạnh, việc làm của nhóm thanh niên này vô cùng ý nghĩa, góp phần mang lại nguồn nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn, mặn. Địa phương sẽ theo dõi và có những hỗ trợ cho nhóm thiện nguyện này.