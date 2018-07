Ớn lạnh xe đưa đón công nhân

Kiến nghị điều chỉnh tốc độ trên Quốc lộ 1

Theo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP HCM, thời gian qua, Đội CSGT An Lạc (thuộc PC67) đã lập nhiều kế hoạch và các phương án xử lý xe đưa đón CN của Công ty Pou Yuen, tập trung các hành vi vi phạm về tốc độ, dừng đỗ không đúng nơi quy định, chở quá số người. Tuy nhiên, PC67 cho biết qua kiểm tra, tốc độ các xe này lại không vượt quá tốc độ quy định là 80 km/giờ, chỉ những trường hợp chạy quá 85 km/giờ mới có thể xử phạt. Từ thực trạng này, PC67 đã có văn bản kiến nghị điều chỉnh tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn giáp cầu vượt Tỉnh lộ 10 đến vòng xoay An Lạc) từ 80 km/giờ còn 70 km/giờ đối với xe khách và từ 60 km/giờ còn 50 km/giờ với xe tải.