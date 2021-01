Đây là một nhóm cướp có tổ chức, bởi đoạn clip thể hiện từ phía sau và phía trước xe nạn nhân còn có ít nhất 4 người đàn ông đi trên 4 xe máy để tìm cách "cản địa".



Cách đây không lâu, trên mạng xã hội có clip ghi lại cảnh 5 tên cướp dàn cảnh cướp xe máy của một thanh niên đang ngồi trên xe, một tên trong bọn giả vờ hỏi đường, người thanh niên tốt bụng rời xe chỉ đường thì đồng bọn nhanh chóng tiếp cận xe, tìm cách mở khóa. Rất may người thanh niên quay lại xe kịp thời nên không bị mất xe. Đây là một vụ dàn cảnh tinh vi điển hình để cướp nhưng bất thành.

Tháng 3-2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp các đội hình sự 24 quận, huyện và các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Hình sự liên tục ra quân, triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm. Thông qua việc bám địa bàn, trinh sát đội 3 phát hiện có một nhóm cướp giật gây án rất manh động trên địa bàn liên quận. Sau nhiều ngày giám sát, đeo bám, các trinh sát đội 3 đã tóm gọn được nhóm cướp này.

Tháng 9-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với băng nhóm gồm 5 nghi phạm để điều tra về hành vi dàn cảnh trộm cắp tài sản. Các đối tượng này thừa nhận từ ngày 13-5-2020 đến thời điểm bị bắt giữ, đã thực hiện 6 vụ dàn cảnh va quệt xe để trộm cắp tài sản tại nhiều nơi ở TP HCM, ước tính tổng số tiền lấy trộm được hơn 220 triệu đồng.

Đó chỉ là những vụ ghi nhận được, thực tế kiểu dàn cảnh để cướp, trộm cắp tài sản xảy ra trên đường phố hằng ngày, do mất tài sản nhỏ nên nạn nhân không khai báo.

Từ ngày 15-12-2020 đến nay, Cục CSGT - Bộ Công an ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Được biết ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 11 đang ráo riết truy tìm nhóm người đã dàn cảnh móc túi. Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng và trích xuất camera khu vực để thu thập dữ liệu phục vụ công tác điều tra. Không thể để bọn cướp manh động ở ngoài vòng pháp luật, vụ cướp ở quận 11 cần phải được phá án ngay, để an dân và răn đe, phòng ngừa.