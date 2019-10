Ngày 3-10, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Long An cho biết đã chỉ đạo UBND huyện Bến Lức xác minh, báo cáo vụ việc trên.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thu (SN 1953, ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chủ đất), mảnh đất vườn của bà có diện tích gần 14.000 m2 tiếp giáp đường tỉnh 832, nằm trong quy hoạch Cụm công nghiệp Nhựt Chánh 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức do UBND tỉnh Long An quy hoạch. Do chưa đồng tình với giá của chính quyền đưa ra, bà Thu không nhận tiền đền bù và tiếp tục khiếu nại cho đến nay.



Vườn kiểng trị giá gần 400 triệu đồng của bà Lệ Thu đã bị bơm cát.

Đầu tháng 8-2019, Công ty Công Thành đã tự ý bơm cát vào ao nuôi cá, thả vịt, sau đó tiếp tục bơm cát vào khu vườn có nhiều cây ăn trái và cây kiểng của gia đình bà Lệ Thu. Trong khi thi công có nhóm thanh niên xăm trổ đứng ra "bảo kê" cho đơn vị này thực hiện

Không đồng tình việc làm này, bà Lệ Thu đến UBND huyện Bến Lức khiếu nại. Ngày 23-8, ông Lê Thành Út, Phó chủ tịch UBND huyện Bến Lức trực tiếp làm việc với gia đình bà Thu, sau đó chỉ đạo các ngành chức năng mời Công ty Công Thành đến làm việc về việc đình chỉ việc bơm cát, nếu công ty còn thực hiện sẽ lập biên bản vi phạm. Riêng việc công ty này sử dụng "xã hội đen" đe dọa bà con sẽ giao công an giải quyết.

Ngày 26-9, ông Nguyễn Văn Út, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bến Lức, với nội dung đồng ý chủ trương ngừng san lấp mặt bằng Cụm công nghiệp Nhựt Chánh 2.



Dù huyện, tỉnh đã chỉ đạo như vậy nhưng từ ngày 21-9 đến chiều 2-10, Công ty Công Thành vẫn tiếp tục sử dụng băng nhóm "xã hội đen" thực hiện việc bơm cát vào đất vườn kiểng trị giá gần 400 triệu đồng của bà Lệ Thu.