Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự phụ huynh này để điều tra, làm rõ hành vi côn đồ, cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, phụ huynh này cho biết lý do hành hung nam sinh 7 tuổi là do cậu bé xảy ra mâu thuẫn với bạn học cùng lớp là con trai ông.

Tôi không hiểu phụ huynh này đã nghĩ gì mà lại hành động nhẫn tâm như vậy. Là cha mẹ, lẽ ra con em mình có mâu thuẫn, bất hòa với bạn cùng lớp, thì phải tìm hiểu rõ câu chuyện, nếu cần thiết thì báo với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường; đồng thời khuyên bảo con trẻ. Chưa kể các bé còn quá nhỏ, chỉ mới 7 tuổi, nỡ lòng nào lại hành hung đến đổ máu?

Bé trai 7 tuổi ở trường Tiểu học Hữu Nghị (TP Hòa Bình) bị bố của bạn học cùng lớp đánh

Tôi thật sự lo lắng về tình trạng phụ huynh "giang hồ" đang ngày càng gia tăng. Vào tháng 5- 2020, tại trường Tiểu học, THCS Lộc Giang, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với lý do con tan học trễ, một phụ huynh đã dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu cô giáo ngay tại lớp học, khiến cô giáo phải nhập viện.



Trước đó vào tháng 11-2019, tại Trung tâm Mun Art - cơ sở dạy các môn nghệ thuật ngoại khóa, tại quận Hải Châu, Đà Nẵng với lý do con mình không được cô giáo quan tâm đúng mức, một nữ phụ huynh đã tát giáo viên ngay trong cuộc họp.

Quay lại vụ việc xảy ra tại trường Tiểu học Hữu Nghị (TP Hòa Bình), vì sao phụ huynh lại dễ dàng vào trường lôi cháu bé đi? Bảo vệ nhà trường đã ở đâu, đã làm tròn trách nhiệm?

Cho dù là bất cứ lý do gì, hành động phụ huynh hành hung giáo viên, học sinh là không thể chấp nhận, nhất là việc đánh con trẻ đến đổ máu. Những hành vi này cần khởi tố hình sự để răn đe, cho dù tỉ lệ thương tích là bao nhiêu phần trăm. Có như vậy mới đủ sức răn đe những phụ huynh có máu côn đồ.