Đến chiều 6-4, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 trên vùng biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh.



Nỗ lực tìm người mất tích

Cùng ngày, trong công điện của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn; điều tra nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, bảo đảm kỹ thuật hàng không, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với các chuyến bay... là một trong những yêu cầu quan trọng trong công điện.

Trước đó, lúc 16 giờ 56 phút ngày 5-4, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 chở 5 người gồm phi công là đại tá Chu Quang Minh cùng 4 hành khách quê Đà Nẵng thực hiện bay du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Đến 17 giờ 6 phút, trực thăng mất liên lạc với đài chỉ huy khi đang ở khu vực biển thuộc địa phận xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Hơn 600 người thuộc các lực lượng Biên phòng Quảng Ninh, Biên phòng Hải Phòng, Cảnh sát biển, Quân chủng Hải Quân, Quân khu 3... được huy động tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến gần trưa 6-4, lần lượt 4 thi thể, trong đó có phi công Chu Quang Minh được đưa lên bờ. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục sử dụng thiết bị bay không người lái tìm nạn nhân còn lại từ trên cao, rà soát các đỉnh núi và mặt nước trên phạm vi rộng.

Cơ quan chức năng cũng tìm thấy hộp đen cùng máy bay, đưa vào đất liền phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Một phần thân máy bay được tìm thấy sau sự cốẢnh: TRỌNG ĐỨC

Người nhà của nạn nhân vẫn chưa tin nổi sự việc vừa xảy ra Ảnh: HẢI ĐỊNH

Trong diễn biến liên quan, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đơn vị đã nhận được thư đề nghị của nhà sản xuất Bell và Ủy ban An toàn vận tải Canada - cơ quan thực hiện điều tra về tai nạn tàu bay - đề nghị hỗ trợ và cử đại diện tham gia điều tra về tai nạn tàu bay theo Công ước Chicago về hàng không dân dụng quốc tế.



Sự cố hy hữu

Bên cạnh việc chia sẻ với những tổn thất nhiều mặt sau sự việc, nhiều người bày tỏ mong muốn nguyên nhân nhanh chóng được làm rõ; xem xét lại về vấn đề an toàn bay, các chính sách bảo đảm quyền lợi khách hàng cũng như tính khả thi trong phát triển dịch vụ bay ngắm cảnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, cho hay bay trực thăng là một trong những dịch vụ du lịch dành riêng cho phân khúc khách có khả năng chi trả cao, đi theo nhóm nhỏ gia đình hoặc bạn bè. Nhu cầu của phân khúc này tăng dần theo thời gian qua, không chỉ bay trong nước mà khách có nhu cầu bay quốc tế. Các dịch vụ, sản phẩm du lịch được triển khai đều có bảo hiểm với các mức khác nhau. Sản phẩm du lịch càng cao cấp thì mức bảo hiểm càng lớn.

Ông Trần Quang Duy, Giám đốc Công ty Du lịch Chim Cánh Cụt, nhận định bay trực thăng là dịch vụ tiềm năng ở Việt Nam khi cung cấp thêm trải nghiệm cho du khách. Dù vậy, cần tăng cường bảo đảm an toàn cho họ. "Đây là phân khúc từ tầm trung trở lên với chi phí khoảng vài triệu đồng cho một lượt ngắm cảnh từ 30 phút đến 60 phút. Với bảo hiểm, khi liên quan đến hàng không, bay dịch vụ thường sẽ có thêm sản phẩm bảo hiểm của công ty bay bên cạnh bảo hiểm du lịch của công ty tổ chức tour" - ông Trần Quang Duy nói.

Đối với tai nạn rơi trực thăng chở khách khi bay qua Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiều chuyên gia, lãnh đạo công ty du lịch nhận định đây là sự cố đáng tiếc. Dù vậy, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến phân khúc sản phẩm này vì nhu cầu là luôn có và sự cố là hy hữu.

"Hiện du lịch Việt Nam mới chỉ khai thác bay dịch vụ trực thăng ở vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ, Vũng Tàu, TP HCM, Đà Nẵng…, trong khi ở các nước, dịch vụ này rất phát triển và du khách sẵn sàng chấp nhận chi phí cao. Để bảo đảm an toàn cho du khách, thiết bị máy bay được kiểm định an toàn và khuyến cáo khách tuân thủ quy định an toàn, đồng thời bảo hiểm cho khách cũng tương ứng với giá tour" - ông Trần Tường Huy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, nhận định.

Chiều 6-4, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, xác nhận thông tin Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đã tạm dừng dịch vụ du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng ở Việt Nam.

Chưa ấn định việc bồi thường Công ty Trực thăng Miền Bắc, đơn vị đang cung cấp dịch vụ bay trực thăng du lịch trên vịnh Hạ Long, được giới thiệu trên website là doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH Corporation, Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng). Trực thăng Bell 505 được Công ty Trực thăng Miền Bắc nhập khẩu từ Mỹ. Đây là dòng trực thăng hạng nhẹ 5 chỗ ngồi gồm 1 phi công và 4 hành khách, được nhập khẩu về Việt Nam năm 2019 và chuyên được dùng để bay du lịch, ngắm cảnh, độ cao bay khoảng 150 m. Một cán bộ của Công ty Trực thăng Miền Bắc cho biết đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, lo hậu sự cho các nạn nhân và tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. "Liên quan đến thông tin các hành khách có thể được bồi thường lên đến khoảng 30 triệu USD, hiện chưa có thông tin chính thức về việc bồi thường, phải chờ làm việc việc với cơ quan bảo hiểm" - vị này cho biết.