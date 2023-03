Mới đây, ngày 14-3, Công ty CP Đầu tư TCP (gọi tắt là TCP, chủ đầu tư nhà để xe TCP tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) có thông báo đến 7 doanh nghiệp taxi hoạt động tại sân bay về giá dịch vụ dành cho taxi truyền thống tại nhà để xe ga quốc nội, mức thu từ 5.000-15.000 đồng/lượt, áp dụng từ ngày 1-4.



Giá dịch vụ tăng quá cao

Theo thông báo này, TCP sẽ dừng hợp đồng thuê vị trí đậu xe tại bãi đậu ôtô ngoài trời và thực hiện sắp xếp số lượng vị trí đậu xe căn cứ vào danh sách xe đăng ký kinh doanh vận tải tại sân bay Tân Sơn Nhất của các hãng taxi.

Cụ thể, các taxi vào nhà để xe TCP qua trạm 1 dừng lại lấy thẻ kiểm soát và ra khỏi nhà xe để xe qua trạm 3 vào làn C đón khách phải đóng phí dịch vụ 5.000 đồng/lượt. Trường hợp taxi vào đón khách tại làn D trong nhà để xe thì giá dịch vụ 15.000 đồng/lượt, áp dụng trong 30 phút đầu tiên, nếu đậu xe trên 30 phút tính giá dịch vụ cho thời gian đậu tiếp theo theo quy định của nhà xe.

Ngay sau khi nhận được thông báo của TCP, Hiệp hội Taxi TP HCM đã có văn bản kiến nghị TCP giữ nguyên phương án bãi đệm đậu taxi ngoài trời để xe như hiện tại, không áp dụng phương án mới.

Ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP HCM, nhận định với phương án này, các hãng taxi phải trả phí theo lượt xe, thực hiện các thủ tục nhận thẻ, kiểm soát thẻ khá nhiêu khê và mất thêm thời gian mỗi khi xe vào sân bay đón khách. Việc áp dụng mức giá theo lượt sẽ làm tăng chi phí rất nhiều lần so với hợp đồng thuê vị trí đậu xe hiện tại, gây khó khăn cho các hãng taxi đón khách tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Mặt khác, các khoản phí này hành khách sẽ chịu, tạo thêm gánh nặng cho hành khách.

Theo ông Tạ Long Hỷ, mục đích cao nhất của việc đưa taxi vào sân bay là góp phần giải tỏa khách càng nhanh càng tốt, do đó phương án mới của TCP là không phù hợp. Khi phí tăng, các hãng taxi sẽ hạn chế số lượng xe đưa vào sân bay để giảm chi phí. Lúc này, số lượng xe sẽ không đủ để phục vụ khách trong các khung giờ cao điểm và các dịp lễ, Tết. Chưa kể, có thể do ngại trả thêm phí, hành khách sẽ ra ngoài đường đón taxi, tạo thêm cảnh bát nháo. Do đó, hiệp hội đã có văn bản đề nghị TCP giữ nguyên phương án cho thuê vị trí đậu xe như cũ.

Taxi truyền thống đón khách tại làn C ở sân bay Tân Sơn Nhất

Phí chồng phí

Nói về phương án mới, đại diện hãng taxi Vinasun tính toán, đơn vị có 7 bãi đệm thuê hằng tháng của TCP, mỗi bãi đóng 1,7 triệu đồng/tháng, tổng cộng 11,9 triệu/tháng. Nếu áp dụng cách tính mới, hãng có thể phải trả tới 300 triệu đồng/tháng nếu bình quân một ngày có 2.000 lượt xe đón khách tại làn C. Trường hợp taxi chạy vào làn D thì sẽ phải trả phí tới 900 triệu đồng/tháng. Theo hãng xe này, nếu phí đậu đỗ tăng cao thì phải tính toán lại việc tăng giá cước.

Đọc thông tin giá cước taxi có thể tăng từ ngày 1-4, anh Trần Tấn Phong (quận 12) bức xúc cho biết, "quá vô lý" vì hành khách phải chịu phí chồng phí. Theo anh Phong, hiện nay, hành khách phải trả 10.000 đồng/vé vào sân bay khi sử dụng taxi, sắp tới nếu cộng thêm 15.000 đồng phí cho taxi vào đón tại làn D thì tổng cộng khách phải trả 25.000 đồng/chuyến xe.

"Tôi thường đón xe từ sân bay về quận 3, cước phí khoảng 100.000 đồng, nếu bị cộng thêm 25.000 đồng các loại phí thì mất 15% tổng số cước, tính ra là quá nhiều, khó chấp nhận" - anh Phong cho hay.

Thường xuyên sử dụng dịch vụ taxi tại sân bay, chị Nguyễn Cẩm Lê (quận 3) cho rằng hiện nay, hành khách sử dụng taxi, xe công nghệ tại sân bay đã tốn phí ra vào sân bay nay lại thêm giá thu các làn đậu đỗ thì gánh nặng này sẽ đổ lên vai của hành khách.

"Để không ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách, tôi đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mở đường cho các hãng taxi chạy thẳng từ bãi đệm trên đường Hồng Hà vào thẳng làn C, không phải thông qua nhà xe TCP để đỡ mất phí. Việc này trong dịp cao điểm Tết đã thực hiện và giải tỏa rất nhanh nhu cầu của hành khách" - chị Lê đề xuất.