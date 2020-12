Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông thống nhất giao Ủy ban MTTQ tỉnh làm đầu mối tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ từ Công ty CP Thủy điện Buôn Kuốp để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn các huyện Krông Nô và Cư Jút.



Ông Trần Văn Khánh, Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện Buôn Kuốp, cho biết tại cuộc họp với UBND tỉnh Đắk Nông, công ty đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí bổ sung vào quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Sau đó, Công ty CP Thủy điện Buôn Kuốp đã thống nhất với UBND tỉnh Đắk Nông sẽ hỗ trợ 3 tỉ đồng. Ngày 29-12, sau khi nhận được văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Đắk Nông, công ty đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục xác nhận tài khoản nhận tài trợ. Sau khi hoàn tất các thủ tục, dự kiến ngày 30-12, Công ty CP Thủy điện Buôn Kuốp sẽ chuyển số tiền 3 tỉ đồng cho tỉnh.

Lồng bè nuôi cá của người dân bị thủy điện Buôn Kuốp xả lũ cuốn trôi

Trả lời câu hỏi vì sao không hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại do nước từ thủy điện cuốn trôi lồng bè nuôi cá, ông Khánh cho rằng các hộ dân đó cũng như những trường hợp bị thiệt hại do thiên tai khác, sự cố lũ này không phải do Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp gây ra. Công ty sẽ chuyển vào tài khoản hỗ trợ thiên tai, còn hỗ trợ cụ thể như thế nào là tỉnh sẽ quyết định, công ty không có quyền can thiệp.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hoan (SN 1966; ngụ thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) - người bị cuốn trôi 20 lồng bè nuôi cá - cho biết đã gửi đơn tố cáo Công ty CP Thủy điện Buôn Kuốp tới hàng loạt cơ quan, đơn vị.

Theo đơn tố cáo, bà Hoan là hộ nuôi cá trên một khúc eo của sông Sêrêpốk, đã được cơ quan chức năng cấp phép từ năm 2017. Từ ngày 2 đến 3-12, Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp ở thượng nguồn xả lũ với lưu lượng lớn, cuốn trôi toàn bộ 20 lồng bè nuôi cá của gia đình bà Hoan, trị giá hơn 5,3 tỉ đồng. Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp xả lũ nhưng không thông báo trước cho gia đình bà, từ đó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Gia đình bà mất đi nguồn thu nhập duy nhất, các khoản vay trước đây để đầu tư chưa trả được, giờ lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

Theo bà Hoan, trong 2 ngày 3 và 7-12, bà đã làm đơn yêu cầu Công ty CP Thủy điện Buôn Kuốp bồi thường thiệt hại số tiền 5,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty này có văn bản trả lời đơn và cho rằng đã vận hành xả tràn hợp lý, có thông báo theo quy định, việc thiệt hại của các hộ dân là do mưa lũ. Công ty khẳng định có gửi thông báo đến các địa phương trước khi xả lũ nhưng gia đình bà không hề nhận được thông báo dưới bất kỳ hình thức nào. Công ty còn khẳng định khu vực nuôi cá của gia đình bà nằm trên đường thoát nước của thủy điện, không phù hợp với tiêu chuẩn phòng chống lũ theo quy định, sẽ bị xử phạt, buộc tháo dỡ, di dời (trong khi bà Hoan đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút cấp phép nuôi cá từ năm 2017 đến nay). "Công ty CP Thủy điện Buôn Kuốp đổ hết lỗi sang người dân nên tôi làm đơn tố cáo công ty về hành vi xả lũ trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho gia đình tôi" - bà Hoan nói.