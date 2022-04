Nhằm đảm bảo an toàn PCCC và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, ngày 3-4, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM đề nghị người dân sống tại nhà trọ, phòng cho thuê… thực hiện nghiêm chỉnh mọi biện pháp đảm bảo an toàn PCCC:

- Chủ nhà trọ, phòng cho thuê thường xuyên tự kiểm tra, tuyên truyền nâng cao ý thức người thuê trọ về công tác phòng cháy chữa cháy, nội quy tiêu lệnh PCCC.



Công an TP HCM thực tập phương án chữa cháy, cứu người khi khu dân cư xảy ra hỏa hoạn

- Tắt tất cả thiết bị tiêu thụ điện không sử dụng; thường xuyên kiểm tra, thay thế đường dây dẫn điện cũ, hỏng; lắp đặt các thiết bị bảo vệ (cầu chì, rơ le…) ở từng khu vực.

– Trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ, người dân phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết.

– Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa, vật dụng dễ cháy ở nơi đun nấu; không dự trữ xăng, dầu, khí đốt.

– Mỗi phòng trọ, phòng cho thuê cần trang bị bình chữa cháy và dụng cụ trữ nước.

– Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường, trần nơi thờ cúng phải làm bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật liệu không cháy, cách xa vật liệu dễ cháy; hạn chế tối đa việc đặt vàng mã, hương, nến trên bàn thờ.

– Xe máy và các phương tiện có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt.

– Khi sử dụng bàn là, bếp điện, bếp gas phải có người trông coi.

– Khi cháy, nổ xảy ra, người dân bình tĩnh sử dụng khăn, vải nhúng ướt bịt mũi hoặc trùm chăn ướt, cúi thấp người di chuyển ra ngoài.

– Báo cháy theo số điện thoại 114; sử dụng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ ngay tại thời điểm ban đầu.