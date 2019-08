Sáng 23-8, Văn phòng UBND TP HCM cho biết UBND TP vừa chấp thuận chủ trương cho Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị có năng lực, kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ tiện ích bên trong Bến xe miền Đông (BXMĐ) mới ở quận 9.



UBND TP giao UBND quận 9 duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hoàng Hữu Nam, đường số 13,...; hỗ trợ Samco giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án BXMĐ mới; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực này.

Bến xe miền Đông mới ở quận 9. Ảnh: Hoàng Triều

Sở Giao thông vận tải cần lưu ý: Tổ chức giao thông cho người dân khu vực giáp ranh bến xe, bố trí hệ thống các biển báo giao thông phù hợp ở các tuyến đường nội bộ D11 và E3 trong bến xe. Thực hiện phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp khu vực bên ngoài bến xe, tránh gây ùn tắc; bố trí hệ thống biển báo hướng dẫn lưu thông từ xa, kết hợp thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống các công trình liên quan như đường A8, cầu vượt hai đầu bến xe, cầu bộ hành, hầm chui và đường song hành phía trước lối ra vào bến xe…. Hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông ra vào bến xe.

Nghiên cứu phương án tổ chức giao thông đồng bộ, kết nối từ bến xe miền Đông mới với các phương tiện metro, xe buýt, các loại hình trung chuyển khác…

Trước mắt, Sở Giao thông vận tải được phép tổ chức lựa chọn, đặt hàng đơn vị vận tải cung ứng dịch vụ tuyến xe buýt kết nối giữa BXMĐ hiện hữu và BXMĐ mới đến ngày 31-12-2019.

BXMĐ mới khởi công từ tháng 4-2017, giai đoạn 1 từng được kỳ vọng sẽ đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2018 nhưng dời đến 15-8-2019. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động.

Bến xe Miền Đông mới có tổng diện tích 16 ha được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng. Trong giai đoạn 1 đầu tư 773 tỉ đồng, bao gồm xây dựng nhà ga trung tâm, khu vực đậu xe chờ tài, khu vực đón trả khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, trạm xử lý nước thải. Trong đó, nhà ga trung tâm có 4 tầng và 2 tầng hầm, diện tích sàn khoảng 49.680 m2, gồm các công trình nhà ga hành khách của bến xe, văn phòng làm việc, các dịch vụ hỗ trợ hành khách và nhân viên, căntin ăn uống, giải khát. Bến xe này khi hoàn thiện sẽ phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách/năm đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Bắc.