Sáng 14-1, tại Trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp, TP HCM), Ban An toàn giao thông TP HCM đã tổ chức lễ khánh thành dự án "Tăng cường An toàn giao thông xung quanh trường học tại TP HCM" (còn gọi là dự án "Thảm vàng an toàn").



Một phần khu vực cổng trường Tiểu học An Hội được sơn màu vàng nhằm báo hiệu khu vực tập trung học sinh.

Tham dự buổi lễ có Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Trịnh Thu Hà, Phó trưởng Ban ATGT TP HCM Nguyễn Ngọc Tường.

Dự án hứa hẹn sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng trường tại TP HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thu Hà thông tin từ năm 2011 đến nay, tai nạn giao thông trên toàn quốc đã liên tục giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Năm 2020, lần đầu tiên trong 10 năm số người tử vong do tai nạn giao thông đã giảm 7.000 người. Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn đang là thách thức lớn đối với Việt Nam. Đáng nói, ở Việt Nam, cứ 100.000 trẻ em thì có khoảng 20 trẻ tử vong do tai nạn giao thông.

Phó trưởng Ban An toàn giao thông TP HCM Nguyễn Ngọc Tường phát biểu tại buổi lễ.

Phó trưởng Ban ATGT TP Nguyễn Ngọc Tường cho biết tại TP HCM đường sá thường xuyên ùn ứ, quá tải, đặc biệt, do nhiều trường học nằm dọc hoặc gần các tuyến đường lớn, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông cho trẻ em.

Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban ATGT Quốc gia và sự chấp thuận của UBND TP, Ban ATGT TP đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan triển khai thí điểm chương trình "Thảm vàng An toàn".

Lễ cắt băng khánh thành dự án sáng 14-1.

Dự án sẽ chia làm hai giai đoạn, kéo dài đến năm 2025. Giai đoạn 1 sẽ thí điểm tại 8 trường ở 3 quận Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp. Giai đoạn 2 sẽ áp dụng đối với 24 trường khác trên địa bàn TP HCM.

Nội dung chương trình giúp tăng cường nhận diện khu vực đón học sinh trước cổng trường, tổ chức giao thông, tuyên truyền, giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng trường. "Chương trình đã được áp dụng thành công tại Hàn Quốc và được Chính phủ Hàn Quốc nhân rộng với 700 điểm giao thông khác nhau" – ông Tường nói.

Dự án hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa kiến thức về an toàn giao thông đến đông đảo học sinh, phụ huynh và người dân trên địa bàn TP.

Cụ thể, dự án "Thảm vàng An toàn" gồm 3 hợp phần. Ở hợp phần thứ nhất, một phần khu vực cổng trường học sẽ được sơn màu vàng (chống lóa, chống trơn) nhằm báo hiệu khu vực học sinh tập trung. Song song đó là các biển báo cấm dừng, đỗ, biển báo khu vực trường học, thiết lập khu vực để xe cho phụ huynh đón con, bổ sung phần đường dành cho người đi bộ sang đường và hàng rào ngăn cách lòng đường và vỉa hè. Ngoài ra, dự án còn tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh nhằm giảm thiểu những nguy cơ tai nạn giao thông xuất phát từ ý thức chủ quan cũng như thiếu kiến thức an toàn giao thông của học sinh, góp phần lan tỏa đến phụ huynh và người dân.