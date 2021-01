Sáng 23-1, tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM) đã diễn ra buổi trao 50 suất học bổng cho con em gia đình chính sách trên địa bàn quận.



Chương trình học bổng do Báo Giác Ngộ phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và UBND quận 3 cùng Hội Nhà báo TP HCM tổ chức. Mỗi học sinh là con em diện chính sách trên địa bàn quận 3 được nhận học bổng trị giá 2 triệu đồng. Tổng trị giá 50 suất học bổng là 100 triệu đồng, do Agribank thông qua Hội Nhà báo TP HCM tài trợ.

Nhà báo Trần Trọng Dũng trao học bổng cho các học sinh. Nguồn: Báo Giác Ngộ

Đại diện nhà tài trợ, bà Nguyễn Thị Phương Linh, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh 3 (quận 3), cho biết hằng năm, Agribank đều dành hàng trăm tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục. Agribank Chi nhánh 3 cũng luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của công tác an sinh xã hội, thể hiện bằng việc hàng năm, các cán bộ, nhân viên đều trích từ thu nhập tiền lương của mình để ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện như: trao nhà tình thương, hỗ trợ thầy cô khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

"Chúng tôi tin tưởng những phần học bổng này sẽ giúp các em thêm động lực để học tập, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội" – bà Linh bày tỏ.



Nhà tài trợ trao 50 suất học bổng tại Báo Giác Ngộ

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo TP HCM, cho biết thông qua hội, Agribank đã tài trợ gói học bổng 2 tỉ đồng. Trong đó, Hội Nhà báo TP HCM nhận 500 triệu đồng xây dựng 2 cây cầu nông thôn và 14 cơ quan báo chí trên địa bàn TP HCM (mỗi đơn vị 100 triệu đồng) để thực hiện công tác xã hội, cụ thể là tài trợ học bổng cho học sinh là con em diện chính sách.

"Tới đây, mong rằng Báo Giác Ngộ phối hợp với mạnh thường quân triển khai tốt hơn nữa các hoạt động sau mặt báo, góp phần hoàn thành sứ mệnh người làm báo, không chỉ thông tin báo chí mà cả an sinh xã hội, vừa đúng tôn chỉ mục đích và đúng cái tâm của người nhà Phật" - ông Dũng bày tỏ.

Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch UBND quận 3, bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến đơn vị tài trợ và sự kết nối Hội Nhà Báo TP HCM. Nhờ vậy, học sinh là con em gia đình chính sách trên địa bàn quận được thụ hưởng học bổng, từ đó có động lực vượt qua phần nào khó khăn.