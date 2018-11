Trao nhà tình thương cho gia đình khó khăn có người bị TNGT

03/11/2018 17:15





Sáng 3-11, Ban An toàn Giao thông TP HCM phối hợp với Khối thi đua 9 đã trao căn nhà tình thương 50 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Mãi, nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè TP HCM.

Đại diện gia đình, bà Đặng Thị Nên (SN 1957, vợ ông Mãi) xúc động khi được các cơ quan, ban ngành quan tâm. Bà Nên chia sẻ: "Từ lúc ông nhà tôi mất, gia đình tôi ngày càng suy sụp, vì ông là trụ cột chính của gia đình, tôi già yếu không làm được gì. Nay có căn nhà, tôi mừng và không biết nói gì ngoài lời cảm ơn”.

Lãnh đạo Ban An toàn Giao thông TP HCM bàn giao nhà cho gia đình bà Nên

Nối tiếp niềm vui, anh Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1983), con trai bà Nên, nói: "Trước đây, nhà chấp nối bằng ván, nền thấp nên hay bị ngập nước. Nay có nhà mới cao hơn, không còn sợ ngập, bùn lầy như trước, ba tôi chắc cũng yên lòng".

Trước khi bị tai nạn giao thông, ông Mãi làm bảo vệ ở Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM. Ông bị tai nạn khi đi xe đạp từ công ty về nhà.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông TP HCM, thông tin sắp tới Ban An toàn Giao thông TP HCM sẽ tổ chức thăm hỏi 27 trường hợp nạn nhân và gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP HCM. Đồng thời, Ban sẽ kết hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP HCM để tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT.

Ngọc Hân