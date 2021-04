GS-TS TRẦN NGỌC THƠ - Trường Đại học Kinh tế TP HCM:

Bây giờ hoặc không bao giờ!

Nếu đặt câu chuyện trung tâm tài chính quốc tế giống như đề án do TP HCM thiết kế và trình trung ương, mọi việc có thể giống như những năm trước là rơi vào khoảng không. Ngược lại, nếu xem trung tâm tài chính quốc tế là bộ mặt quốc gia, thể hiện tầm ảnh hưởng ngày càng cao trong nền kinh tế toàn cầu, trung tâm tài chính quốc tế không phải một đề án mà là một quyết định chính trị ở cấp cao nhất.

Trong trường hợp này, TP HCM chỉ là một tọa độ xác lập trung tâm tài chính quốc tế. Toàn bộ công việc còn lại làm thế nào để Việt Nam, để TP HCM hình thành một trung tâm tài chính quốc tế phải là công việc của cả bộ máy Chính phủ. Rất may là hơn 20 năm nay TP HCM đã tốn không ít thời gian, công sức với nhiều cuộc hội thảo quý giá để xin được xây dựng đề án trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Đây sẽ là tài liệu, là kinh nghiệm quý để trung ương tham khảo.

Người dân TP HCM và người dân cả nước sẽ rất vui mừng nếu TP HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế đẳng cấp, bởi vì TP xứng đáng như thế, xứng đáng đảm nhận trọng trách mang tính lịch sử. Nếu vậy, câu chuyện còn lại là cần phải làm gì để TP có được một trung tâm tài chính đẳng cấp quốc tế?

Chắc chắn đó phải là một thể chế vượt trội (tư duy cơ chế đặc thù chỉ tồn tại trong 1-2 năm sẽ không bao giờ thành công), một khu vực đặc biệt áp dụng các chuẩn mực quốc tế toàn cầu cao nhất về sở hữu tài sản, thông luật quốc tế, tự do di chuyển vốn, tự do đổi mới sản phẩm tài chính. Trong xu thế cách mạng công nghệ 4.0, các quốc gia đang phát triển đang chuyển mình theo hướng phát triển các khu kinh tế tự do kỹ thuật số, thay cho các "khu kinh tế đặc biệt" tốn nhiều diện tích ở các vùng biển và biệt lập. TP HCM với vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính khoa học kỹ thuật hàng đầu bấy lâu nay càng có nhiều thuận lợi trở thành khu kinh tế tự do kỹ thuật số làm nền tảng cho sự ra đời trung tâm tài chính đẳng cấp quốc tế.

Nói như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, lúc này là thời cơ vàng cho trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam của TP HCM, bây giờ hoặc không bao giờ.

Sơn Nhung ghi