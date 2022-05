PGS-TS-BS ĐỖ VĂN DŨNG, Trưởng Khoa Y tế công cộng - Trường ĐH Y Dược TP HCM:

Nguy cơ lây nhiễm hiện rất thấp

Bỏ khai báo y tế là phù hợp vì nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở Việt Nam hiện rất thấp. Bên cạnh đó, lợi ích của khai báo y tế không còn rõ ràng bởi số lượng khai rất lớn trong khi số người nhiễm thấp hơn, làm mất thời gian, năng suất lao động của người dân.

Về cơ bản, chúng ta đã đạt miễn dịch cộng đồng nên nguy cơ bị đe dọa từ Covid-19 không lớn. Việc khai báo y tế cần dựa vào sự tự giác của từng người và không có biện pháp chế tài khi có sự khai báo sai. Người nào có triệu chứng thì tự xét nghiệm, khám Covid-19 trước. Nếu không nhiễm bệnh thì có thể đến các cơ sở khám, điều trị như bình thường.

Về khai báo y tế cho người nhập cảnh, có thể ngưng một thời gian nhưng lâu dài thì nên thiết lập lại. Hiện các quốc gia như Pháp, Mỹ, Singapore... vẫn khai báo y tế, thậm chí khai báo nội địa khi di chuyển bằng máy bay vẫn còn. Khi có người ở vùng khác tới, khả năng xuất hiện biến chủng mới sẽ cao hơn. Do đó, giữ lại khai báo nhập cảnh sẽ dễ dàng quản lý.

PGS-TS-BS PHÙNG NGUYỄN THẾ NGUYÊN, Trưởng Khoa Covid-19 Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM):

Cần ý thức tự giác của mỗi người

Khai báo y tế trong giai đoạn "Zero Covid-19" ở đợt dịch lần thứ 1, 2, 3 có hiệu quả. Tuy nhiên, từ đợt dịch thứ 4, khai báo y tế không còn hiệu quả bởi sự lây lan nhanh hơn so với tiến độ truy vết của biến chủng mới. Biến chủng hiện nay chủ yếu nhẹ, không có nhóm nặng hơn. Do đó, nếu nhiễm chủng khác cũng không nặng hơn và hệ thống y tế không quá tải, cũng như khả năng phát tán biến chủng mới tại Việt Nam không cao.

Việc dừng khai báo y tế cả nội địa lẫn nhập cảnh sẽ không xảy ra vấn đề gì, bởi hầu hết người nhập cảnh đã được tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 nên khả năng lây ít. Việc tuân thủ khoảng cách là khó, bởi hiện nay các hoạt động sản xuất - kinh doanh đã bình thường. Phòng ngừa Covid-19 hiện tại phụ thuộc ý thức tự giác của mỗi người.

H.Yến ghi