Vụ bị đơn đánh kiểm sát viên: Phải khởi tố, phải nghiêm trị

24/07/2018 11:14

"Chuyện gì đã xảy ra?", "Tại sao ở ngay chính nơi thực thi pháp luật lại để xảy ra một việc hết sức vô lý và coi thường kỷ cương phép nước như vậy?", "Công an đâu, bảo vệ đâu?"... Hàng trăm câu hỏi của bạn đọc bức xúc nêu vấn đề ngay sau vụ việc ông Nguyễn Văn Hiền (bị đơn) bị TAND huyện Bình Chánh xử thua kiện đã lao đến đánh kiểm sát viên đến chảy máu mũi, gãy mắt kính và làm bị thương một công an huyện; còn người nhà ông này thì tấn công phóng viên Báo Người Lao Động. Sự việc diễn ra trong gần 1 giờ, sau đó, công an phải phong tỏa tòa án mới có thể vãn hồi được trật tự nơi đây.

Thật khó có thể hiểu nổi vì sao công an có nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa lại không mạnh tay và quyết liệt xử lý những hành động côn đồ của nhóm người này, ngược lại khá thụ động và nhân nhượng. Bạn đọc Kim Trần bức xúc nói: "Không thể tưởng tượng tại một nơi nghiêm cẩn như tòa án mà xảy ra cảnh hỗn loạn như vậy. Sao lại từ tốn, trao đổi lễ phép, nhẹ nhàng với côn đồ? Làm vậy sao giữ được kỷ cương phép nước ?". Bạn Robin cũng ngạc nhiên vì công an và bảo vệ tòa quá hiền khi để cho ông Hiền và người nhà gây náo loạn như vậy. "Quá sức tưởng tượng, dám đánh kiểm sát viên tại tòa, manh động tấn công luôn cả HĐXX và đánh phóng viên tác nghiệp. Phải xử lý nghiêm".

Như hàng ngàn bạn đọc khác, bạn đọc Nguyễn Phụng đã rất bức xúc khi xem clip Báo Người Lao Động đăng về hành vi đánh người thi hành công vụ của ông Hiền. "Hành động côn đồ xem thường pháp luật, cần khởi tố hình sự và có bản án nghiêm để lập lại trật tự"- bạn Phụng bày tỏ. ..."Ông Hiền cùng gia đình lộng hành như vậy vì đã quen kiểu hống hách, ức hiếp dân lành ngoài xã hội, bây giờ vào chốn công đường cũng quen thói coi trời bằng vung "- độc giả Tư Nhái nhận định.

Phải khởi tố, phải nghiêm trị. Đó là ý kiến của hầu hết bạn đọc khi gửi đến tòa soạn. Theo đó, để người dân thấy được sự nghiêm minh của pháp luật thì cần phải xử lý hành động càn quấy, gây rối trật tự địa phương lẫn hành vi đánh người thi hành công vụ, gây rối tại tòa, cố ý gây thương tích của ông Hiền cùng gia đình ông này. Bạn đọc Bình Chánh bình luận: "Họ coi thường pháp luật đã nhiều năm, giờ lại còn chống người thi hành công vụ ngay tại chốn công đường. Kính đề nghị Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo xử lý nghiêm minh để giữ gìn an ninh trật tự".



Bạn đọc Nguyễn Hữu Huy đề xuất: "Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng khởi tố vụ án, trừng trị thật nặng gã Chí Phèo cùng gia đình về tội Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ. Phạt thật nặng để răn đe".



Nhiều bạn đọc cũng cho rằng sẽ không xảy ra sự việc coi thường kỷ cương phép nước như vậy nếu vụ việc được giải quyết tận gốc từ phía lãnh đạo, chính quyền tại địa phương. Ngay từ đầu, nếu công an và lãnh đạo xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh không nương tay, bỏ mặc cho ông Hiền làm càn, rào lối đi vào hẻm của người dân hẻm 164B Tân Nhiễu mà giải quyết triệt để thì đã không có chuyện đánh người thi hành công vụ ngay tại tòa. Cái sảy nảy cái ung là vậy.



Thủy Tiên