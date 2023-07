Cụ thể, chị Ph.L.V (quận 5, TP HCM) cho hay do có nhu cầu mua nhà ở riêng lẻ tại quận 5 để buôn bán, chị đã liên hệ Công ty Lộc Phúc. Nhân viên Công ty Lộc Phúc yêu cầu chị V. đến một địa chỉ ở quận 1, TP HCM để đưa đi xem nhà. Sau khi cho xem hình ảnh một số căn nhà, nhân viên công ty yêu cầu chị lên xe đi xem nhà nhưng lại chở chị đến xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để xem đất.



"Mặc dù đã nhiều lần phản ứng về địa điểm xem nhà nhưng do đang ở trên xe nên tôi buộc phải đi theo… Đến Đồng Nai, tôi được nhân viên tư vấn đặt cọc mua đất kiếm lời. Tôi đã đặt cọc 600 triệu đồng" - chị V. kể.

Sau khi đặt cọc, chị V. đến Công ty Lộc Phúc để xem giấy tờ thửa đất. Do công ty che thông tin chủ sở hữu thửa đất, hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng đất nên chị V. không đồng ý mua, yêu cầu hoàn tiền nhưng phía công ty không đồng ý.

Tương tự, chị Tr.Th.Th.Ng (quận 11, TP HCM) cũng được nhân viên Công ty Lộc Phúc gọi đến một địa chỉ ở TP Thủ Đức, TP HCM để dự hội nghị tri ân khách hàng. Sau đó, xe của Công ty Lộc Phúc đưa chị Ng. xem đất ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai… Cũng với chiêu đặt tiền cọc sau đó nhượng lại sẽ có lời, trường hợp không mua sẽ được trả tiền cọc…, chị Ng. đã đóng cho Công ty Lộc Phúc tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng.

"Sau khi đóng tiền, tôi đề nghị cung cấp giấy tờ thửa đất nhưng công ty không cung cấp. Tôi kiểm tra pháp lý, được biết thửa đất Công ty Lộc Phúc bán cho tôi là đất cá nhân, không phải đất dự án của Công ty Lộc Phúc như giới thiệu ban đầu… Tôi đã yêu cầu hoàn trả tiền nhưng phía công ty không trả" - chị Ng. bức xúc.

Làm việc với chúng tôi, ông Ngô Tuấn, phụ trách truyền thông Công ty Lộc Phúc, khẳng định công ty đã quán triệt nhân viên kinh doanh phải tư vấn chính xác cho khách hàng, nếu sai sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng thừa nhận công ty có hỗ trợ xe để đưa khách hàng xem đất.

Về việc đất cá nhân mà công ty bán cho khách hàng, ông Tuấn cho biết chủ sở hữu đã ủy quyền cho công ty. "Việc khách hàng yêu cầu trả tiền, công ty sẽ mời đến làm việc" - ông Tuấn nói.

Liên quan vụ việc này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã trả lời đơn của bà L.T.L (quận 3, TP HCM) là đơn vị này đã chuyển đơn tố cáo Công ty Lộc Phúc đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cũng theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, ngoài bà L.T.L, còn có 4 người khác cũng tố cáo đại diện Công ty Lộc Phúc có hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc kêu gọi ký kết hợp đồng góp vốn để mua đất ở xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Những đơn tố cáo này cũng đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM.

Trước đó, trong bài "Bị lùa đi xem đất, ép "xuống cọc", Báo Người Lao Động phản ánh việc Công ty Lộc Phúc lấy lý do tổ chức hội nghị tri ân khách hàng, sau đó ép bà L.T.L xuống xem đất ở xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, dụ dỗ bà đóng 430 triệu đồng. Ông Phạm Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), cho biết khu đất Công ty Lộc Phúc bán cho bà L.T.L thuộc sở hữu của cá nhân và không biết Công ty Lộc Phúc.

Nhiều lần sau đó, bà L. đến công ty đòi lại 430 triệu đồng nhưng không được giải quyết.