Theo LS Ngô Thị Hoàng Anh (Đoàn Luật sư TP HCM), người tham gia trợ giúp pháp lý cho bà N.T.H.Y (ngụ Hà Nội, mẹ cháu K.), căn cứ Luật Trẻ em và các nghị định liên quan, trong vòng 12 giờ tính từ thời điểm tiếp nhận thông tin nghi bị bạo hành, UBND phường phải có trách nhiệm cách ly cháu K. và bố trí nơi tạm trú an toàn. Tuy nhiên, UBND phường 15 (nơi cháu K. đang cư trú) đã không thực hiện điều này. Do đó, ngày 22-10, bà Y. đã nộp đơn khởi kiện hành chính chủ tịch UBND phường 15 về việc không cách ly cháu K. theo quy định của pháp luật. Cũng theo bà Anh, hiện tại đơn kiện này đã được cơ quan chức năng tiếp nhận và thụ lý.



Buổi làm việc của UBND phường 15, quận 11 tại chung cư The Flemington tối 6-11 - Ảnh: Phương Trinh

Về phía địa phương, tối 6-11, UBND phường 15 đã tổ chức cuộc họp công khai bản kết luận giám định pháp y về thương tích của cháu K. ngày 3-10-2019 do Trung tâm Pháp y TP HCM thực hiện; đồng thời thông tin về việc không có sự việc bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo đó, dấu hiệu chính trên người K. qua giám định là đa chấn thương gây sưng bầm mô mềm đã được điều trị, hiện còn vết bầm cũ tại vùng thắt lưng, mông, tình trạng ổn định. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 0%, thương tích do vật tày tác động gây ra.

Cư dân chung cư tham dự tại buổi làm việc của UBND phường 15, quận 11 - Ảnh: Phương Trinh

Tại buổi làm việc, LS Trần Thị Ngọc Nữ, Chi Hội trưởng Chi hội Luật sư- Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM, cho biết trước đó, trong buổi làm việc với cơ quan chức năng sau khi có thông tin nghi cháu K. bị bố và mẹ kế bạo hành, ông V.N.Q (bố cháu K.) đã có cam kết không bạo hành cháu nữa. Tuy vậy, việc không cách ly cháu K. ra khỏi người và nơi bị bạo hành là trái luật. Đồng thời, cơ quan chức năng phải có biện pháp trả cháu K. về cho bà Y. theo như phán quyết giao con cho mẹ nuôi dưỡng trong bản án ly hôn của TAND quận Đống Đa (TP Hà Nội), không để K. sống chung với bố và mẹ kế nữa.



Có mặt tại buổi làm việc, đại diện Ban quản trị chung cư The Flemington cho biết cư dân tòa nhà đặc biệt quan tâm và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vấn đề có hay không vụ việc mẹ kế và bố bạo hành cháu K. Đồng thời, yêu cầu đại diện phường giải đáp vấn đề vì sao Cơ quan CSĐT Công an quận 11 chưa có kết luận chính thức mà tại buổi làm việc cũng như trong thư mời, đại diện UBND phường 15 đã khẳng định không có vụ việc bạo hành cháu K.?



Buổi làm việc không có sự tham dự của bố và mẹ cháu K., đại diện UBND phường 15 cũng từ chối cung cấp thông tin về tình trạng hiện tại của cháu bé.