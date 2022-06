Ngăn chặn từ thói xấu nhỏ

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia xây dựng kế hoạch Năm an toàn giao thông 2022 với chủ đề: "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Hàng loạt mục tiêu được đặt ra: nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; giảm tai nạn giao thông từ 5%-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương...

Những mục tiêu lý tưởng ấy chỉ có thể thành hiện thực khi mỗi người dân ý thức sâu sắc về hiểm họa tai nạn giao thông tiềm ẩn đằng sau những thói quen xấu, ứng xử tiêu cực, hành vi phản cảm.

Đó là hình ảnh tài xế vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Đó là tình trạng cự cãi, bạo lực mỗi khi xảy ra va chạm giao thông. Đó là nạn bấm còi bừa bãi, inh ỏi để thị uy và gây sự chú ý quá mức. Đó còn là hành vi đỗ xe tùy tiện của một số bác tài khi đậu xe trước cổng nhà, chắn lối vào cửa hàng...

Mỗi hành vi tưởng chừng rất nhỏ ấy cũng có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác hoặc tạo nên những mâu thuẫn, xô xát, hủy hoại tài sản... để lại hậu quả nghiêm trọng, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Nhiễm thói xấu thì rất dễ nhưng để rèn một thói quen tốt lại nhọc công vô cùng nhưng không phải không thể thực hiện. Nếu mỗi người ý thức hơn, văn minh hơn khi điều khiển phương tiện thì chắc chắn giao thông của chúng ta sẽ cải thiện dần trong tương lai gần!

Nguyễn Ngọc