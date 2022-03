Báo Người Lao Động nhận được nhiều phản ánh của người dân sinh sống hai bên tuyến đường liên huyện Can Lộc- Hương Khê (xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về việc họ ngày đêm gồng mình chịu đựng cảnh ô nhiễm môi trường. Hàng chục chiếc xe tải chở đất từ mỏ đất Gia Hanh 1,2,3 (xã Gia Hanh, huyện Can Lộc) về phục vụ dự án Ngàn Trười - Cẩm Trang liên tục chạy ngang qua đây mỗi ngày, bụi tung mù mịt, làm cuộc sống của họ bị đảo lộn.



Clip Một chiếc xe tải chở đất vượt quá thành thùng.

Đứng trong sân nhà cùng các cháu, bà Phan Thị Chung (ngụ thôn Vĩnh Xá, xã Thượng Lộc) đang bức xúc phản ánh thì ngay lập tức, một chiếc xe tải chở đất chạy qua cuốn theo một đám bụi mù. "Ở nhà mà có dám mở cửa mô, nhiều khi có khách tới cũng ngại vì muốn mời vô nhà uống nước là phải đóng cửa lại, không thì xe tải chở đất chạy qua y như rằng cả chủ lẫn khách sẽ được "thiết đãi" một bữa bụi" - bà Chung ngao ngán.

Theo bà Chung, tình trạng này kéo dài đã hơn một năm nhưng người dân phản ánh mãi cũng không giải quyết được gì.

Ngồi trong cửa hàng tạp hóa của gia đình, bà Oanh (thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc) bức xúc cho rằng giờ chỉ biết... kêu trời mà thôi!

Xe tải chở đất vượt quá thành thùng, có dấu hiệu quá tải

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, xác nhận có tình trạng bụi gây ô nhiễm mà người dân phản ánh. "Chúng tôi cũng đã nhiều lần yêu cầu bên chủ đầu tư phải đảm bảo môi trường, tưới nước đều đặn nhưng vấn đề vẫn chưa thể xử lý dứt điểm" - ông Diệu cho hay.



Xe tải chở đất phục vụ dự án Ngàn Trơi - Cẩm Trang còn ngang nhiên be cao thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải, chạy tấp nập từ sáng đến tối. Thế nhưng, không hề thấy tài xế e ngại việc sẽ bị lực lượng CSGT và Thanh tra Giao thông kiểm tra, xử lý.



Ông Tr.C.- một người dân có nhà bên Quốc lộ 15, đoạn qua xã Thượng Lộc, cho biết tình trạng này kéo dài lâu rồi nhưng không hiểu sao các cơ quan chức năng vẫn không xử lý được. "Hằng ngày chứng kiến hàng chục chiếc xe chở đất chạy qua tuyến đường này là bà con "rét run" vì tài xế chạy rất ẩu, rất dễ gây tai nạn nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý" - ông C. bức xúc.

Theo ông C., vì sao tình trạng trên diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật và kéo dài hơn một năm nay nhưng lực lượng chức năng vẫn không giải quyết nỗi, người dân đề nghị cần phải làm rõ.

"Xe thì chở đất quá thành thùng, quá tải hiên ngang chạy giữa đường nhưng không hiểu lực lượng chức năng không kiểm tra, kiểm soát?" - ông C. băn khoăn.

Sáng 1-3, chúng tôi đã có mặt tại mỏ đất trên. Hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được là hàng chục chiếc xe tải đang nối đuôi nhau nằm chờ đến lượt vào "ăn hàng". Một tài xế cho biết: "Sáng 1-3, một xe bị đưa lên cân vượt quá tải nên "dính" 19 "củ" (triệu đồng) của Thanh tra Giao thông".

Dù biết đã có xe vừa bị Thanh tra Giao thông lập biên bản xử phạt về lỗi quá khổ, quá tải song theo ghi nhận của chúng tôi, tất cả các xe đang chờ để lấy đất vẫn chở quá thành thùng như không có việc gì xảy ra.

Chúng tôi cũng đã cố gắng liên hệ với lãnh đạo Thanh tra Giao thông tỉnh Hà Tĩnh để làm rõ việc này nhưng không thể kết nối điện thoại.

Lực lượng CSGT xử phạt một chiếc xe tải

Đến chiều 1-3, chúng tôi liên hệ Đội CSGT huyện Can Lộc đề nghị cùng phối hợp kiểm tra các xe tải nêu trên. Sau khoảng 30 phút CSGT xuất hiện tại cung đường thuộc địa phận xã Thượng Lộc, lập tức một chiếc xe tải bị dừng lại kiểm tra và xử phạt về hành vi để đất rơi vãi và không có giấy tờ, buộc tài xế phải đưa xe về trụ sở công an huyện.



Khi được hỏi liệu chiếc xe này có chở quá tải hay không, một CSGT cho hay: "Nhìn mắt thường thì có thể thấy đã chở quá khổ, quá tải nhưng cái này muốn xác định thì phải cân lại".

Clip xe tải từ trong mỏ đất Gia Hanh 1, 2, 3 ra Tỉnh lộ 554.

Chúng tôi cũng ghi nhận ngay khi hay tin lực lượng CSGT đang xử lý chiếc xe trên, lập tức gần chục chiếc xe khác tấp vào lề nằm chờ, khi lực lượng chức năng rút đi rồi mới tiếp tục di chuyển.