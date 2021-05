Theo báo cáo, trong năm 2020, Công ty TNHH một thành viên Xổ số Sóc Trăng (gọi tắt là Xổ số Sóc Trăng) đạt doanh số tiêu thu hơn 4.340 tỉ đồng (đạt 112,32%, tăng 7,93% so với năm 2019). Lợi nhuận trước thuế đạt 490 tỉ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Từ hoạt động kinh doanh của mình, Xổ số Sóc Trăng đã nộp ngân sách hơn 1.370 tỉ đồng (đạt 121,91% so kế hoạch, tăng 22,13% so với năm 2019).

Ông Lê văn Khanh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (phải), trao 12 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng ở cho hộ nghèo

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2020, tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội với tổng trị giá 1.100 tỉ đồng. Trong đó, lĩnh vực giáo dục 735,65 tỉ đồng; y tế 34,655 tỉ đồng; văn hóa - xã hội và các công trình phúc lợi xã hội khác 329,695 tỉ đồng.

Bên cạnh đóng góp lớn cho ngân sách, Xổ số Sóc Trăng còn là đơn vị tích cực, tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội. Chỉ tính từ năm 2014 đến nay, Xổ số Sóc Trăng đã đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo của tỉnh Sóc Trăng 41 tỉ đồng để xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Trước ảnh hưởng dịch Covid-19, năm 2020, Xổ số Sóc Trăng đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ hơn 6 tỉ đồng cho những người bán vé số dạo.

Mới đây, hưởng ứng cuộc vận động "Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo", nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021), Xổ số Sóc Trăng đã đóng góp 12 tỉ đồng hỗ trợ xây nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công ty còn tham gia tích cực công tác xã hội từ thiện, như: đóng góp vào quỹ khuyến học của tỉnh; tài trợ học bổng, tặng tập cho học sinh nghèo; tài trợ các trương chình văn hóa, thể thao; ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn…