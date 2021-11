Sáng 8-11, tại chương trình trao "Túi an sinh Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động ảnh hưởng dịch Covid-19 do Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức, đại diện Báo Người Lao Động đã trao cho lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng bảng tượng trưng 5 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) từ chương trình "Tình thương cho em" do Báo Người Lao Động khởi xướng và thực hiện.

Ông Trần Công Tuấn, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL, trao bảng tượng trưng 5 suất học bổng "Tình thương cho em" cho bà Trịnh Thị Bảo Khuyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng

Kết thúc buổi lễ, đoàn đã đến gia đình thăm hỏi, động viên những trẻ không may có cha, mẹ mất vì dịch Covid-19.

Bé gái D.T.N.A. (SN 2015; ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành) là trường hợp đầu tiên đoàn ghé thăm. Mẹ A. là chị T.T.N. (dân tộc Khmer) từng làm công nhân sản xuất túi xách tại Bình Dương cùng với chồng là anh D.T.C.

Bé D.T.N.A. nhận học bổng "Tính thương cho em"

Trong lúc đang mang thai đứa con trai thứ 2 ở tháng thứ 7 thì chị N. và chồng bị mắc Covid-19. Từ đây, cả 2 được đưa đi điều trị ở 2 nơi khác nhau. Ngày 1-9 vừa qua, khi bệnh diễn tiến nhanh và trầm trọng, các bác sĩ đã phẫu thuật bắt con để hy vọng cứu sống 2 mẹ con chị N. nhưng kết quả không mong muốn.

Khỏi bệnh, anh C. đau đớn khi hay tin vợ và con trai của mình đã vĩnh viễn ra đi. Mang hũ tro cốt vợ trở về quê, anh C. cùng bé A. tá túc nhờ nhà người chị ruột vì bản thân không có nhà.

Với gương mặt xinh đẹp và đôi mắt rất sáng, A. nói thỏ thẻ: "Con rất thích được đi học".

Ôm con gái vào lòng, anh C. cho biết sẽ ở lại địa phương và tìm công việc phù hợp để kiếm tiền lo cho con gái ăn học.

Anh N.V.C. (thứ 2 từ trái sang) trong ngày nhận học bổng của bé N.N.G.

Rời huyện Châu Thành, đoàn tiếp tục đến thăm bé trai N.N.G. (SN 2015; ngụ xã Tân Hưng, huyện Long Phú). Trong căn nhà bé xíu của bà nội, G. đang sống cùng cha là anh N.V.C.

Ngày 31-7 vừa qua, khi đang làm công nhân ở Bình Chánh (TP HCM) với anh C., chị T.V. (mẹ bé G.) mất vì Covid-19 khi đang mang thai bé gái ở tháng thứ 7. "Nếu không mất, giờ này vợ tôi đã sinh đứa con thứ 2" – anh C. nói trong nước mắt.

Từng làm công nhân sản xuất bao bì ở Bình Chánh, anh C. mong muốn sớm tìm được việc làm phù hợp ở tỉnh nhà để có điều kiện gần gũi, chăm sóc, dạy dỗ con trai của mình.

Trước hoàn cảnh đáng thương này, bà Trịnh Thị Bảo Khuyên – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng – cho biết Công đoàn sẽ sớm liên hệ với doanh nghiệp để tạo điều kiện việc làm cho anh C.

Bé trai L.T.A. cùng bà nội và bà ngoại trong ngày nhận học bổng "Tình thương cho em"

Bé trai L.T.A. (SN 2015; ngụ xã Tân Hưng, huyện Long Phú) là trường hợp thứ 3 mà đoàn ghé thăm. Cha mất vì Covid-19 khi đang làm công nhân ở Bình Dương, giờ A. sống nhờ vào tình thương của bà nội và bà ngoại. Mẹ A. sau khi khỏi bệnh đã trở lên Bình Dương tiếp tục làm công nhân để kiếm tiền gửi về quê nuôi con.

Ông Đỗ Thống Nhất, chủ tịch UBND xã Tân Hưng, cho biết xã có 70% bà con là người đồng bào dân tộc Khmer, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Xã có khoảng 4.000 lao động đi làm ăn ngoài tỉnh. Trong đợt dịch vừa qua, khoảng 700 lao động trở về quê. Qua rà soát, có 3 cháu mồ côi do cha mẹ mất vì Covid-19.

"Chương trình Tình thương cho em" hỗ trợ học bổng cho các cháu rất kịp thời nhằm giúp gia đình vượt qua khó khăn, tạo điều kiện cho các cháu học hành, ổn định cuộc sống. Thay mặt địa phương, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chương trình rất ý nghĩa này" – ông Đỗ Thống Nhất bày tỏ.

Trường hợp thứ 4 và thứ 5 là em Đ.M.L. (SN 2016) và em T.Q.D. (SN 2016). Cả 2 em đều có mẹ mất vì Covid-19. Do dịch bệnh nơi 2 em cư ngụ đang diễn biến phức tạp nên Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tạm thời giữ hộ 2 suất học bổng, sẽ sớm tổ chức trao khi dịch Covid-19 tạm lắng.