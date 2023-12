Bàn giao 119 giếng khoan cho người dân Kon Tum

(NLĐ)- Sáng 26-4, nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Báo Người Lao Động phối hợp với Công ty P&G Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã bàn giao 4 giếng nước sạch và hệ thống nhà vệ sinh cho 4 trường tiểu học, THCS ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. gồm trường tiểu học Phước Sang (xã Phước Sang), Vĩnh Hòa (ấp 1, xã Vĩnh Hòa), An Linh và Trường THCS An Linh (xã An Linh).