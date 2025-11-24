Bàn giao đối tượng bị truy nã quốc tế và 9 người cho Công an Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bàn giao đối tượng bị truy nã quốc tế và 9 người cho Công an Trung Quốc

Tr.Đức

(NLĐO)- Trong quá trình di chuyển sâu vào nội địa, khi đến địa bàn TP Hải Phòng, 9 công dân Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ

Ngày 24-11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết tại khu vực vạch phân quản Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng vừa tiến hành trục xuất, trao trả 9 công dân Trung Quốc do có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế và 9 công dân cho Công an Trung Quốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Việt Nam trao trả 9 công dân Trung Quốc

Cụ thể, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái thực hiện việc trao trả các đối tượng trên cho phía cơ quan chức năng Trung Quốc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, toàn bộ số công dân Trung Quốc này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích đi đến nước thứ ba hoặc một số mục đích khác. Trong quá trình di chuyển sâu vào nội địa, khi đến địa bàn TP Hải Phòng, 9 người này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế và 9 công dân cho Công an Trung Quốc - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao Xie Yan Na cho Công an Trung Quốc

Trước đó, ngày 19-11, tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tổ chức trục xuất, bàn giao Xie Yan Na (SN 1966, trú tại TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cho Công an nước bạn. Xie Yan Na là đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đã bỏ trốn sang Việt Nam.

Tin liên quan

Đối tượng bị truy nã quốc tế thuê nhà ở quận Bình Tân từ đâu đến?

Đối tượng bị truy nã quốc tế thuê nhà ở quận Bình Tân từ đâu đến?

(NLĐO) - Đối tượng bị truy nã Quốc tế thuê nhà ở quận Bình Tân từ đâu đến?; Chủ tịch UBND TP HCM thăm, chúc Tết Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM; Bầu cử sơ bộ Mỹ: Thắng áp đảo nhưng ông Trump lộ điểm yếu;… là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chiều 25-1.

Truy nã quốc tế ông chủ Nhật Cường

Các vấn đề nóng trong thời gian qua như vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường, nhận tiền tỉ để nâng điểm thi ở Sơn La... đã được đại diện các bộ, ngành thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra tối 31-5

Bắt đối tượng người Nga bị Interpol truy nã quốc tế vì liên quan đến ma túy

(NLĐO)- Trong lúc làm thủ tục nhập cảnh từ Lào qua Việt Nam, một đối tượng người Nga bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

đối tượng truy nã công dân trung quốc công an Trung Quốc cửa khẩu quốc tế móng cái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo