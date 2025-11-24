Bàn giao đối tượng bị truy nã quốc tế và 9 người cho Công an Trung Quốc

Ngày 24-11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết tại khu vực vạch phân quản Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng vừa tiến hành trục xuất, trao trả 9 công dân Trung Quốc do có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng Việt Nam trao trả 9 công dân Trung Quốc

Cụ thể, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái thực hiện việc trao trả các đối tượng trên cho phía cơ quan chức năng Trung Quốc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, toàn bộ số công dân Trung Quốc này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích đi đến nước thứ ba hoặc một số mục đích khác. Trong quá trình di chuyển sâu vào nội địa, khi đến địa bàn TP Hải Phòng, 9 người này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao Xie Yan Na cho Công an Trung Quốc

Trước đó, ngày 19-11, tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tổ chức trục xuất, bàn giao Xie Yan Na (SN 1966, trú tại TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cho Công an nước bạn. Xie Yan Na là đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đã bỏ trốn sang Việt Nam.