HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Bản giao hưởng của thành phố Ngọc lục bảo

Lý Phạm

Seattle không tạo cảm giác choáng ngợp từ đầu. Nhưng càng ở lâu, thành phố càng khiến ta dễ chịu

Nằm ở vùng Tây Bắc nước Mỹ, Seattle là thành phố lớn nhất bang Washington với khoảng 760.000 dân, diện tích 217 km². Đây là nơi những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Amazon và Microsoft đặt trụ sở, đồng thời là cái nôi của thương hiệu cà phê Starbucks.

Thiên nhiên đa sắc

Seattle được mệnh danh "The Emerald City" (Thành phố Ngọc lục bảo) với hệ thống công viên và cây xanh rộng lớn. Nơi đây đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng kết nối Mỹ với khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Seattle khác với nhiều đô thị lớn khác của Mỹ khi cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và thiên nhiên. Thành phố phát triển bên cạnh mặt nước, rừng cây và những dãy núi phủ tuyết xa xa, tạo cảm giác vừa năng động vừa êm ả tựa bản nhạc không lời đa tiết tấu lay động trái tim.

Bản giao hưởng của thành phố Ngọc lục bảo - Ảnh 1.

Những hàng hoa anh đào trong khuôn viên Trường ĐH Washington nở rộ, sắc trắng hồng bắt mắt dưới nền trời phủ mây. Ảnh: HÒA TRẦN

Mùa xuân ở Seattle thường kéo dài từ giữa tháng 3 đến hết tháng 5, nhiệt độ dao động khoảng 10 - 18 độ C. Xen kẽ giữa ngày nắng nhẹ là các cơn mưa phùn đặc trưng. Không phải kiểu mưa lớn bất chợt rồi tạnh nhanh, mà là lớp mưa mỏng như sương phủ lên thành phố. Người địa phương gọi đó là "drizzle", thứ thời tiết khiến Seattle mang vẻ trầm mặc riêng.

Trong nền trời xám dịu, mùa xuân hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Vẻ nhẹ nhàng giống với nhịp sống của thành phố này: không quá ồn ào mà đầy sức hút với ai thích trải nghiệm chậm rãi hơn những ấn tượng nhanh chóng. Seattle trung bình có khoảng 150 - 160 ngày mưa mỗi năm, phần lớn là mưa phùn nhẹ. Khi ngày nắng hiếm hoi xuất hiện, Seattle như thay đổi hoàn toàn. Thành phố hiện ra rõ nét dưới nền trời trong xanh, phía xa là những dãy núi phủ tuyết và mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ. Càng ngắm tôi càng hiểu vì sao Seattle luôn nằm trong danh sách những thành phố ít phô trương và đáng sống nhất nước Mỹ.

Đi dọc Pike Place Market vào buổi sáng, bạn sẽ cảm nhận rõ sự sống hân hoan. Những quầy hoa tulip, lavender và thủy tiên phủ kín góc chợ đủ màu sắc rực rỡ. Tiếng bán hàng, tiếng trò chuyện và cả màn tung cá đầy tính biểu tượng khiến du khách thích thú.

Bản giao hưởng của thành phố Ngọc lục bảo - Ảnh 2.

Pike Place Market không chỉ là nơi để mua bán mà như nhịp tim của thành phố - sôi nổi mặn mùi biển, thơm mùi cà phê và rộn tiếng người.” Ảnh: Hòa Trần

Đến Seattle, có thể bạn sẽ không lập tức bị chinh phục. Những điểm quen thuộc như Pike Place Market hay tòa tháp Space Needle xuất hiện như hình ảnh trên mạng: đông đúc, nổi tiếng và khá dễ đoán. Nhưng rồi, buổi sáng kế đó bắt đầu ở một quán nhỏ ven đường. Giữa tiết trời se lạnh, nhâm nhi ly cà phê bên cửa sổ nhìn mặt hồ Lake Union, sự yên tĩnh trở thành điều đáng nhớ nhất. Cảm giác không cần phải vội vàng đi đâu khiến Seattle dần "mở ra". Đến buổi chiều, khi đứng ở Pier 58 nhìn ra mặt nước và đường chân trời phía xa, thêm thấm thía sức hút của Seattle không nằm ở sự hoành tráng. Thành phố hấp dẫn bởi sự hòa quyện vừa đủ giữa đô thị và cảnh sắc tự nhiên.

Gần gũi và bình dị

Seattle dường như không phù hợp với tất cả mọi người. Bởi nếu quen với sự sôi động của New York hay vẻ hào nhoáng của Los Angeles, bạn có thể thấy Seattle thiếu cao trào vì không có quá nhiều hoạt động dồn dập thôi thúc ta khám phá mọi ngóc ngách.

Dù không có quá nhiều thứ khiến ta phải trầm trồ, nhưng cũng phải khẳng định: khó có gì tạo cảm giác mệt mỏi ở đây. Seattle đem lại cảm giác thư giãn. Không phải kiểu điểm đến khiến bạn phải chạy liên tục để "check-in", mà khiến ai nấy chậm lại và tận hưởng mọi thứ xung quanh. Seattle hiện đại mà không lạnh lẽo, năng động mà vẫn giữ được khoảng lặng. Bạn có thể vừa ở giữa khu phố đông đúc, chỉ vài phút sau đã nhìn thấy mặt nước hoặc những dãy núi mờ phía xa. Hãy dành thời gian trekking ở Rattlesnake Ledge hoặc Discovery Park, đơn giản chỉ để cảm nhận rõ hơn sự kết nối giữa thành phố và thiên nhiên, điều Seattle vẫn luôn giữ được dù phát triển rất nhanh.

Bản giao hưởng của thành phố Ngọc lục bảo - Ảnh 3.

Space Needle - tòa tháp biểu tượng của Seattle, được xây dựng năm 1962, Thiên nhiên tươi đẹp khiến cả thành phố trở nên mềm mại hơn. Ảnh: Hòa Trần

Tôi vui khi được gặp nhiều đồng hương. Ngoài khu Little Saigon ở International District, cộng đồng người Việt tại Seattle còn tập trung khá đông ở Othello, phía Nam thành phố. Có khoảng 24.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây, đứng thứ 5 về số lượng người Việt Nam toàn nước Mỹ. Khác với không khí mang tính thương mại và du lịch ở International District, Othello đem lại cảm giác đời sống thường ngày rõ rệt hơn. Dọc các con phố quanh Martin Luther King Jr. Way hay Rainier Avenue, không khó để bắt gặp những quán phở, tiệm bánh mì, chợ nhỏ hay các cửa hàng Việt Nam hoạt động lâu năm. Tiếng Việt xuất hiện khá tự nhiên, từ những cuộc trò chuyện trước cửa tiệm đến các bảng hiệu quen thuộc giữa lòng Seattle. Chính những điều bình dị đó lại khiến Seattle trở nên gần gũi với tôi hơn. Một thành phố không cố gắng gây ấn tượng, nhưng càng trải nghiệm lại càng dễ nhớ.

Tạm biệt Seattle, điều đọng lại là sự dễ chịu kéo dài. Tôi rời Seattle với nhiều thiện cảm và mong muốn sẽ quay lại. 

Hiện tại, việc bay đến Seattle thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Từ Việt Nam có thể khởi hành từ Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP HCM với nhiều lựa chọn nối chuyến qua các hãng như EVA Air, Starlux, Korean Air, ANA, Japan Airlines hay China Airlines. Giá vé khứ hồi dao động khoảng 20-30 triệu đồng tùy thời điểm và thời gian quá cảnh, khiến Seattle dần trở thành điểm đến dễ tiếp cận hơn với du khách Việt yêu thích thiên nhiên và những trải nghiệm chậm rãi kiểu Mỹ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo