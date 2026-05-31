Bản giao hưởng của thành phố Ngọc lục bảo

Nằm ở vùng Tây Bắc nước Mỹ, Seattle là thành phố lớn nhất bang Washington với khoảng 760.000 dân, diện tích 217 km². Đây là nơi những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Amazon và Microsoft đặt trụ sở, đồng thời là cái nôi của thương hiệu cà phê Starbucks.

Thiên nhiên đa sắc

Seattle được mệnh danh "The Emerald City" (Thành phố Ngọc lục bảo) với hệ thống công viên và cây xanh rộng lớn. Nơi đây đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng kết nối Mỹ với khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Seattle khác với nhiều đô thị lớn khác của Mỹ khi cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và thiên nhiên. Thành phố phát triển bên cạnh mặt nước, rừng cây và những dãy núi phủ tuyết xa xa, tạo cảm giác vừa năng động vừa êm ả tựa bản nhạc không lời đa tiết tấu lay động trái tim.

Những hàng hoa anh đào trong khuôn viên Trường ĐH Washington nở rộ, sắc trắng hồng bắt mắt dưới nền trời phủ mây. Ảnh: HÒA TRẦN

Mùa xuân ở Seattle thường kéo dài từ giữa tháng 3 đến hết tháng 5, nhiệt độ dao động khoảng 10 - 18 độ C. Xen kẽ giữa ngày nắng nhẹ là các cơn mưa phùn đặc trưng. Không phải kiểu mưa lớn bất chợt rồi tạnh nhanh, mà là lớp mưa mỏng như sương phủ lên thành phố. Người địa phương gọi đó là "drizzle", thứ thời tiết khiến Seattle mang vẻ trầm mặc riêng.

Trong nền trời xám dịu, mùa xuân hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Vẻ nhẹ nhàng giống với nhịp sống của thành phố này: không quá ồn ào mà đầy sức hút với ai thích trải nghiệm chậm rãi hơn những ấn tượng nhanh chóng. Seattle trung bình có khoảng 150 - 160 ngày mưa mỗi năm, phần lớn là mưa phùn nhẹ. Khi ngày nắng hiếm hoi xuất hiện, Seattle như thay đổi hoàn toàn. Thành phố hiện ra rõ nét dưới nền trời trong xanh, phía xa là những dãy núi phủ tuyết và mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ. Càng ngắm tôi càng hiểu vì sao Seattle luôn nằm trong danh sách những thành phố ít phô trương và đáng sống nhất nước Mỹ.

Đi dọc Pike Place Market vào buổi sáng, bạn sẽ cảm nhận rõ sự sống hân hoan. Những quầy hoa tulip, lavender và thủy tiên phủ kín góc chợ đủ màu sắc rực rỡ. Tiếng bán hàng, tiếng trò chuyện và cả màn tung cá đầy tính biểu tượng khiến du khách thích thú.

Pike Place Market không chỉ là nơi để mua bán mà như nhịp tim của thành phố - sôi nổi mặn mùi biển, thơm mùi cà phê và rộn tiếng người.” Ảnh: Hòa Trần

Đến Seattle, có thể bạn sẽ không lập tức bị chinh phục. Những điểm quen thuộc như Pike Place Market hay tòa tháp Space Needle xuất hiện như hình ảnh trên mạng: đông đúc, nổi tiếng và khá dễ đoán. Nhưng rồi, buổi sáng kế đó bắt đầu ở một quán nhỏ ven đường. Giữa tiết trời se lạnh, nhâm nhi ly cà phê bên cửa sổ nhìn mặt hồ Lake Union, sự yên tĩnh trở thành điều đáng nhớ nhất. Cảm giác không cần phải vội vàng đi đâu khiến Seattle dần "mở ra". Đến buổi chiều, khi đứng ở Pier 58 nhìn ra mặt nước và đường chân trời phía xa, thêm thấm thía sức hút của Seattle không nằm ở sự hoành tráng. Thành phố hấp dẫn bởi sự hòa quyện vừa đủ giữa đô thị và cảnh sắc tự nhiên.

Gần gũi và bình dị

Seattle dường như không phù hợp với tất cả mọi người. Bởi nếu quen với sự sôi động của New York hay vẻ hào nhoáng của Los Angeles, bạn có thể thấy Seattle thiếu cao trào vì không có quá nhiều hoạt động dồn dập thôi thúc ta khám phá mọi ngóc ngách.

Dù không có quá nhiều thứ khiến ta phải trầm trồ, nhưng cũng phải khẳng định: khó có gì tạo cảm giác mệt mỏi ở đây. Seattle đem lại cảm giác thư giãn. Không phải kiểu điểm đến khiến bạn phải chạy liên tục để "check-in", mà khiến ai nấy chậm lại và tận hưởng mọi thứ xung quanh. Seattle hiện đại mà không lạnh lẽo, năng động mà vẫn giữ được khoảng lặng. Bạn có thể vừa ở giữa khu phố đông đúc, chỉ vài phút sau đã nhìn thấy mặt nước hoặc những dãy núi mờ phía xa. Hãy dành thời gian trekking ở Rattlesnake Ledge hoặc Discovery Park, đơn giản chỉ để cảm nhận rõ hơn sự kết nối giữa thành phố và thiên nhiên, điều Seattle vẫn luôn giữ được dù phát triển rất nhanh.

Space Needle - tòa tháp biểu tượng của Seattle, được xây dựng năm 1962, Thiên nhiên tươi đẹp khiến cả thành phố trở nên mềm mại hơn. Ảnh: Hòa Trần

Tôi vui khi được gặp nhiều đồng hương. Ngoài khu Little Saigon ở International District, cộng đồng người Việt tại Seattle còn tập trung khá đông ở Othello, phía Nam thành phố. Có khoảng 24.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây, đứng thứ 5 về số lượng người Việt Nam toàn nước Mỹ. Khác với không khí mang tính thương mại và du lịch ở International District, Othello đem lại cảm giác đời sống thường ngày rõ rệt hơn. Dọc các con phố quanh Martin Luther King Jr. Way hay Rainier Avenue, không khó để bắt gặp những quán phở, tiệm bánh mì, chợ nhỏ hay các cửa hàng Việt Nam hoạt động lâu năm. Tiếng Việt xuất hiện khá tự nhiên, từ những cuộc trò chuyện trước cửa tiệm đến các bảng hiệu quen thuộc giữa lòng Seattle. Chính những điều bình dị đó lại khiến Seattle trở nên gần gũi với tôi hơn. Một thành phố không cố gắng gây ấn tượng, nhưng càng trải nghiệm lại càng dễ nhớ.

Tạm biệt Seattle, điều đọng lại là sự dễ chịu kéo dài. Tôi rời Seattle với nhiều thiện cảm và mong muốn sẽ quay lại.

Hiện tại, việc bay đến Seattle thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Từ Việt Nam có thể khởi hành từ Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP HCM với nhiều lựa chọn nối chuyến qua các hãng như EVA Air, Starlux, Korean Air, ANA, Japan Airlines hay China Airlines. Giá vé khứ hồi dao động khoảng 20-30 triệu đồng tùy thời điểm và thời gian quá cảnh, khiến Seattle dần trở thành điểm đến dễ tiếp cận hơn với du khách Việt yêu thích thiên nhiên và những trải nghiệm chậm rãi kiểu Mỹ.



