Ban Giao thông TP HCM vừa có tân Giám đốc

Chiều 30-9, UBND TP HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi lễ. Cùng dự lễ còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc và các Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Ông Nguyễn Anh Minh (thứ 2 từ trái sang) được UBND TP HCM bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Giao thông

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP HCM đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP HCM về bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông).

Theo đó, ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Giao thông.

Trước đó, cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP HCM đã công bố quyết định của UBND TP HCM về việc ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông được nghỉ hưu để hưởng Bảo hiểm xã hội từ ngày 1-10-2025.

