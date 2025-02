Ban hành văn bản "nóng" sau vụ du khách rơi xuống sông ở chợ nổi Cái Răng

Ngày 18-2, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết đã có văn bản gửi UBND quận Cái Răng sau sự việc một số khách du lịch tham quan tại một chiếc bè trên chợ nổi Cái Răng rơi xuống nước.

Khu vực xảy ra sự việc

Để chấn chỉnh các sự việc tương tự, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND quận Cái răng chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc quận tiến hành kiểm tra, xác minh, nhắc nhở các hoạt động du lịch đối với ghe, tàu, bè đang hoạt động tại khu vực chợ nổi Cái Răng trong việc tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh.

Trong đó, ghe, tàu, bè phải chấp hành thực hiện các quy định liên quan trong việc kiểm định, tuân thủ đúng, đủ các điều kiện phục vụ khách du lịch theo quy định pháp luật.

Phương tiện ghe, tàu tham gia giao thông phải đảm bảo an toàn, không được phép đón khách tại nơi không đúng quy định (bến chui), tiềm ẩn gây nguy cơ xảy ra tai nạn, gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chủ phương tiện, người lái phương tiện thủy vận chuyển du khách thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy.

Vụ việc xảy ra vào sáng 16-2 tại bè nổi Khởi My, do người dân ghi lại. Nguồn: Mạng xã hội

Kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bè nổi trên sông phải tuân thủ quy định... Nếu có hành vi vi phạm, đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào sáng 16-2, nhiều khách du lịch tham quan bè Khởi My tại chợ nổi Cái Răng. Do lượng khách tập trung đông tại lối xuống tàu nên bè bị sụp, 4 người rơi xuống nước được kịp thời hỗ trợ cứu nạn.

Ông Trần Chí, chủ cơ sở Khởi My, cho biết lúc ấy trên bè có khoảng 100 người. Hằng ngày, cơ sở bố trí người hướng dẫn, cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự việc, do ông đến trễ nên không có người hướng dẫn, cảnh báo du khách. Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ đã làm việc và lập biên bản đình chỉ hoạt động cơ sở này.

Chợ nổi Cái Răng có khoảng 10 điểm dừng chân là các bè nổi bán sản phẩm đặc sản địa phương. Sau khi xảy ra vụ việc trên, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra đồng loạt tất cả điểm dừng chân, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại chợ nổi.