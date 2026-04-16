Băn khoăn cách chi tiền hỗ trợ

Ban Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị UBND xã Nam Khánh Vĩnh kiểm tra, xử lý nội dung kiến nghị của người dân xã này theo đúng quy định pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả về ban trước ngày 20-4 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều thắc mắc, hoài nghi

Trước đó, Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận đơn thư của các hộ dân ở thôn Đá Bàn, Đá Trắng, thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, về những bất thường trong việc chi trả các khoản hỗ trợ của Nhà nước.

Theo đơn này, sau đợt lũ lụt từ ngày 16 đến 22-11-2025, nhiều gia đình bị ngập sâu từ 2 - 2,5 m, toàn bộ tài sản bị lũ cuốn trôi, hư hỏng. Dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có đợt hỗ trợ lần 2 với mức: hộ cận nghèo, hộ nghèo 5 triệu đồng; hộ bị thiệt hại do ngập nước 2 - 3 triệu đồng/hộ.

Trong đợt hỗ trợ này, rất nhiều hộ bị ngập lụt trong thôn không được hỗ trợ; nhiều hộ nhận không đầy đủ. Địa điểm nhận hỗ trợ trong nhiều trường hợp là tại nhà riêng, thời gian không thống nhất, có khi ban đêm.

Em Ca Thị Xu Ran (SN 2008, thôn Cầu Bà) cho biết gia đình em thuộc hộ nghèo, mồ côi cha mẹ, có hộ khẩu riêng. Thế nhưng, gia đình không được nhận số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng. Thay vào đó, trưởng thôn chỉ đưa 2 triệu đồng và nói là tiền quà Tết, còn tiền hỗ trợ lũ lụt thì chưa có.

Trường hợp bà Ca Thị Hiếu thì trưởng thôn đến nhà đưa 2 triệu đồng, lăn tay xác nhận và nói đây là tiền hỗ trợ con trai đi nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, sau đó khi bà hỏi về khoản hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt, trưởng thôn lại nói số tiền 2 triệu đồng đã đưa chính là tiền hỗ trợ lũ. "Ban đầu nói là tiền hỗ trợ con đi bộ đội, sau lại bảo là tiền lũ lụt, tôi không đồng ý cách giải thích này. Các hộ xung quanh đều nhận 3 triệu đồng, còn tôi chỉ có 2 triệu đồng. Tôi nói tôi bị bệnh, con tôi đi bộ đội rồi, đề nghị trả lại tôi 1 triệu đồng. Sau đó, trưởng thôn đưa 1 triệu đồng nữa và nói là… tiền túi" - bà Hiếu kể.

Còn bà Ca Thị Huệ cho biết gia đình có 11 khẩu, trong đó có người khuyết tật, người cao tuổi. Gia đình bị ngập lụt từ 2 - 3 m nước, hàng hóa và toàn bộ vật dụng đều bị cuốn trôi, hư hỏng. Thế nhưng, gia đình vẫn không được hỗ trợ theo quy định. "Khi phản ánh thì cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh lúc thì nói người kinh doanh không được nhận hỗ trợ, lúc thì nói cán bộ không được nhận hỗ trợ, trong khi gia đình trưởng thôn và người thân đều được nhận (?!)" - bà Huệ cho biết.

Người dân thôn Đá Bàn, Đá Trắng, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa bức xúc vì thiệt hại nặng do lũ lụt nhưng không được hỗ trợ

Đề nghị kiểm tra, làm rõ

Ông Hà Lanh - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cầu Bà (cũ), nay là xã Nam Khánh Vĩnh - cho hay nhà ông bị ngập đến 3 m, hư hỏng hết đồ đạc. Ông bất ngờ khi được trưởng thôn đưa 2 triệu đồng, nói là tiền hỗ trợ lũ, trong khi danh sách ghi gia đình ông được 3 triệu đồng. "Còn 1 triệu đồng thì nói là trừ tiền quà, mà tôi cũng không biết tiền quà gì. Đúng ra, thôn không có quyền cầm tiền phát, thôn chỉ nắm danh sách; việc phát tiền là thẩm quyền của xã. Thời điểm đi phát tiền có khi vào ban đêm, phát tại nhà riêng là không đúng quy định" - ông Lanh nói.

Ông Hà Ruyết, thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đá Bàn, cũng cho biết số tiền Nhà nước hỗ trợ người dân khi đưa về thôn nhưng lại chưa tổ chức họp dân, không công khai, minh bạch số tiền hỗ trợ và mức phân bổ cho từng hộ. "Bản thân tôi là người của Mặt trận thôn cũng không biết tổng số tiền là bao nhiêu. Bà con chưa yên lòng. Sau này nếu có các khoản tương tự thì phải thông báo cụ thể thời gian, địa điểm phải là nhà cộng đồng hoặc trụ sở UBND xã" - ông Ruyết nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Nguyễn Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Nam Khánh Vĩnh, thông tin: "Chúng tôi đã nắm được sự việc và yêu cầu xác minh kể cả các trưởng thôn mà người dân phản ánh".

Trong khi đó, trả lời đơn thư của người dân, bà Nguyễn Thị Phấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết việc chi trả được thực hiện theo 2 quyết định ban hành trong tháng 1-2026 với tổng cộng có 625 hộ tại xã Nam Khánh Vĩnh được nhận hỗ trợ gần 2 tỉ đồng. Trong đó, 161 hộ nghèo, cận nghèo nhận 5 triệu đồng/hộ; 214 hộ bị thiệt hại do mưa lũ nhận 2 triệu đồng/hộ; 250 hộ thuộc diện chính sách, khó khăn đặc biệt được ưu tiên hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ.

Trong khi đó, toàn xã lại có 808 hộ bị ảnh hưởng bởi lũ, nên 183 hộ không thuộc diện hỗ trợ theo tiêu chí đã xét duyệt. Trước khi chi trả cho 625 hộ dân, việc lựa chọn đối tượng đã được họp xét với sự tham gia của các cơ quan và thôn. Các trường hợp không được hỗ trợ là do không đáp ứng tiêu chí theo quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh khẳng định việc chi trả hỗ trợ đã được thực hiện đúng đối tượng theo yêu cầu của Ban Vận động cứu trợ cấp tỉnh.

Đề xuất bổ sung Đối với 183 hộ dân không được nhận hỗ trợ trong đợt Tết Bính Ngọ 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh cho biết đã lập danh sách tổng hợp, có xác nhận của UBND xã, gửi lên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để đề xuất xem xét hỗ trợ bổ sung.



