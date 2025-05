Băn khoăn chuyện hợp tác quốc tế của Hội An

Theo kế hoạch, từ ngày 1-7, chính quyền cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động, kéo theo những băn khoăn về tương lai của các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế, mối quan hệ kết nghĩa giữa TP Hội An, tỉnh Quảng Nam với 20 thành phố thuộc nhiều quốc gia trên thế giới.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa sâu rộng với các đối tác từ Đức, Hungary, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào... Nhiều mối quan hệ đã kéo dài hơn một thập kỷ, như với Wernigerode (Đức) và Szentendre (Hungary).

Nhờ đó, Hội An thường xuyên có cơ hội giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân, hợp tác nghiên cứu bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị và du lịch bền vững. Nhiều hoạt động đã trở thành thương hiệu như hoạt động "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản", "Giao lưu văn hóa Hội An - Hàn Quốc", cuộc thi hợp xướng quốc tế…

Gần nhất, cuối năm 2023, Hội An gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên 2 lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Do đó, việc không còn danh xưng thành phố cũng đặt ra vấn đề cần tính toán, giải quyết nhằm bảo đảm công tác đối ngoại được xuyên suốt, hiệu quả.

Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam được tổ chức tại Hội An góp phần nâng cao vị thế và quảng bá hình ảnh Hội An

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, trước đó Hội An đề xuất giữ một phường chung bao gồm toàn bộ không gian trong đất liền của Hội An hiện tại và xã đảo Tân Hiệp để thuận tiện trong việc quản lý cũng như tiếp tục duy trì các mối quan hệ hợp tác quốc tế đã được dày công xây dựng. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã được HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua, Hội An sẽ chia thành 3 phường và 1 xã đảo Tân Hiệp. Hiện nay, thành phố vẫn chưa biết được các hoạt động hợp tác quốc tế sẽ triển khai ra sao.

"Bản thân tôi phụ trách mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu, mình đã cam kết thực hiện nhưng giờ không còn thành phố nên không biết tính sao đây. Hội An với tư cách thành phố ký kết với 10 thành phố trên thế giới của các nước, khi không còn thành phố không biết tính thế nào, rồi các lễ hội Hội An - Nhật Bản, Hội An - Hàn Quốc..., cuộc thi hợp xướng quốc tế cũng chưa có định hướng thực hiện" - ông Lanh băn khoăn.

Bên cạnh đó, ông Lanh cũng chỉ ra những khó khăn nội tại khi phường trung tâm phố cổ sẽ chịu nhiều áp lực về dư địa phát triển, hạ tầng giao thông và nguồn thu từ vé tham quan để duy trì công tác bảo tồn và tổ chức các lễ hội, vốn là linh hồn và yếu tố tạo nên danh tiếng của Hội An. Với việc bộ máy hành chính cấp phường bị thu gọn, nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ này trở nên hạn chế.

Ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An, cũng nói rằng việc chuyển giao quản lý xuống cấp phường và cơ chế phân công, phối hợp từ cấp TP Đà Nẵng (mới) trực tiếp xuống vẫn chưa được hình dung cụ thể. "Trước đây "Hội An city" thì khác, quan hệ với các thành phố kết nghĩa ở các nước, họ là thị trưởng, mình chủ tịch UBND thành phố là đồng cấp, sắp tới còn phường thì tôi chưa hình dung quan hệ sẽ như thế nào. Cái này cần phải tính toán, điều chỉnh thế nào cho phù hợp theo chỉ đạo mới của cả nước. Vì không chỉ Hội An có quan hệ quốc tế mà nhiều nơi khác cũng có quan hệ quốc tế" - ông Ánh nói.