Băn khoăn việc chọn môn học, môn thi và tuyển sinh ĐH 2025

Chiều 15-11, Trường ĐH Công thương TP HCM tổ chức hội thảo định hướng tuyển sinh năm 2025 với sự tham gia của đại diện các sở giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), các trường THPT, các trường ĐH tại TP HCM.

Tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng trường ĐH Công thương TP HCM, cho biết năm 2025, tuyển sinh ĐH sẽ có nhiều thay đổi khi kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các năm trước các trường thường sử dụng khoảng 3-4 phương thức nhưng năm 2025 nhiều khả năng sẽ có thêm phương thức, chẳng hạn như Trường ĐH Công thương TP HCM có thêm phương thức đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP HCM chủ trì. Với phương thức này, thí sinh chỉ cần thi 1 môn (môn chính trong nhóm ngành/ngành), 2 môn còn lại có thể xét từ kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc xét từ học bạ THPT. Thí sinh cũng có thể thi nhiều hơn 1 môn để có nhiều cơ hội xét tuyển nhiều khối ngành khác nhau.

Ông Phạm Phương Bình, Phó Phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp và đại học (Sở GD-ĐT TP HCM), cho biết đới với học sinh vào lớp 10 đã được định hướng chọn môn để thuận lợi cho xét tuyển ĐH sau này. Tuy nhiên, để hiệu quả hơn cần sự phối hợp của các trường ĐH để việc định hướng môn học hiệu quả hơn. Ngoài ra, công tác hướng nghiệp chọn nghề cũng cần được làm tốt hơn để phù hợp với năng lực của học sinh, tránh tình trạng sinh viên phải bỏ giữa chừng để chọn lại ngành nghề.

Thầy Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận (TP HCM), cho rằng cần nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên làm công tác hướng nghiệp ở các trường THPT để định hướng đúng ngành nghề cho học sinh. Cần phối hợp với trường ĐH, doanh nghiệp để học sinh hiểu rõ về nghề muốn làm, ngành muốn học.

TS Nguyễn Văn Khả thông tin về các phương thức xét tuyển dự kiến được trường áp dụng trong năm 2025.

TS Nguyễn Văn Khả, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công thương TP HCM, cho biết kết quả tuyển sinh năm 2024 khá thành công về chỉ tiêu, thí sinh trúng tuyển đến từ 62/63 tỉnh thành. Để đạt được kết quả đó, trường thực hiện truyền thông trên báo chí, tiếp cận trực tiếp học sinh các trường THPT, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số…

Ông Khả đánh giá hiện chưa có sự phối hợp tốt giữa trường ĐH và trường THPT trong công tác hướng nghiệp, tuyển sinh nên có tình trạng học sinh bị "bội thực" thông tin hướng nghiệp, tuyển sinh vì có quá nhiều đơn vị tổ chức cũng như sự chính xác về nội dung.

Thông tin về kỳ tuyển sinh năm 2025, trường dự kiến sử dụng 5 phương thức: tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT và theo đề án riêng của trường, xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP HCM và Trường ĐH Công thương TP HCM phối hợp tổ chức. Năm 2025, trường sử dụng cả khối K01 và đưa thêm môn khối C vào xét tuyển.

Đại diện Sở GD-ĐT Cần thơ nêu ý kiến

Thảo luận về định hướng tuyển sinh ĐH 2025, ông Huỳnh Thanh Lộc, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học Sở GD-ĐT Cần Thơ, cho biết khó khăn nhất của học sinh vào lớp 10 là chọn môn. Khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, rất nhiều học sinh bị thiệt thòi do không được chọn môn mình yêu thích do trường không thể mở lớp vì không có nhiều học sinh chọn.

Hiện nay, học sinh khối 12 chọn học 3 môn khoa học tự nhiên chiếm khoảng 40% nhưng khi khảo sát về môn thi tốt nghiệp thì 30% trong số đó lại chọn môn khoa học xã hội. Đại diện Sở GD-ĐT Cần Thơ cũng băn khoăn khi tuyển sinh ĐH 2025 đến giờ vẫn chưa có thông tin từ Bộ GD-ĐT và các trường ĐH để học sinh được biết từ nay đã gần hết học kỳ 1 năm học 2024-2025.

ThS Nguyễn Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM, chia sẻ có nhiều học sinh có những năng lực nổi trội với các môn học. Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường thiết kế nhằm khai thác thế mạnh của các em. "Có lẽ các trường ĐH cũng không cần tổ chức nhiều kỳ thi riêng mà nên phối hợp với nhau để sử dụng kết quả kỳ thi"- ông Trung nói và cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ có ít môn nên thi đánh giá năng lực chuyên biệt cũng gia tăng cơ hội xét tuyển. Đại diện Trường ĐH Sư phạm TP HCM cho biết tỉ lệ xét tuyển từ kỳ thi này sẽ gia tăng theo từng năm.