Thời sự Chính trị

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu cán bộ, đảng viên không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên

PHAN ANH

(NLĐO)- Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức

Thành ủy TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 55/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Huy động nguồn lực chăm lo cho các đối tượng

Cụ thể, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho nhân dân. Đẩy nhanh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao, các chương trình giảm nghèo. Tiếp tục rà soát, sửa chữa, làm mới, không để trên địa bàn còn nhà tạm, nhà dột nát.

Hỗ trợ, tạo điều kiện, huy động các nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, gia đình chính sách, công nhân, người lao động mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, nơi biên giới, hải đảo… bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu cán bộ, đảng viên không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên - Ảnh 1.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với các đơn vị thực hiện chăm lo Tết Bính Ngọ. Trong ảnh: Lãnh đạo TPHCM trao các phần quà Tết cho con em hội viên Hội Nông dân vượt khó, học giỏi trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc hôm 10-1; Ảnh: HUỲNH NHƯ

Các cơ quan, địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt điều kiện bảo đảm chi trả kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, những nơi đặc biệt khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống lãng phí, tiêu cực

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an toàn trên không gian mạng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ và ổn định giá cả. Chủ động bảo đảm điều kiện, phương tiện vận chuyển người, hàng hóa để phục vụ nhân dân và đồng bào ở nước ngoài về quê, khách quốc tế đến thành phố.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống lãng phí, tiêu cực. 

Cán bộ lãnh đạo, đảng viên thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nếp sống văn minh, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

Không tham gia, cổ xúy cho các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là về lãng phí, tiêu cực. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức.

Tổ chức lễ hội văn minh, tránh hình thức, lãng phí

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây, lễ hội, vui Xuân bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Tổ chức các không gian văn hóa tại địa phương (đường hoa, đường sách, hội hoa xuân, chợ Tết, các chương trình nghệ thuật chào năm mới...), tạo điều kiện để người dân thành phố tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhưng cần bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn.


Thành ủy TPHCM TPHCM cán bộ, đảng viên thăm, chúc Tết Tết Bính Ngọ 2026 Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
