Bản tình ca mùa Valentine của anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Bản tình ca mùa Valentine của anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc

Yến Anh

(NLĐO)- Hai anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc mang đến cho khán giả những rung cảm về một tình yêu bao dung trong MV "Yêu một chút cũng đâu có sao".

"Yêu một chút cũng đâu có sao", tác phẩm âm nhạc được đầu tư công phu, kết tinh từ sự gặp gỡ giữa thi ca, giai điệu và tinh thần trình diễn vừa được hai anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc chính thức giới thiệu đến khán giả.

Bản tình ca mùa Valentine của nhạc sĩ anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc - Ảnh 1.

Hai anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc mang đến cho khán giả những rung cảm về một tình yêu bao dung trong MV "Yêu một chút cũng đâu có sao"

Tác phẩm khởi nguồn từ những vần thơ giàu chất tự sự của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Ca từ mang vẻ đẹp cổ điển, tinh tế với những hình ảnh như "mắt biếc", "môi đỏ", "miền cổ tích" đã khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ nơi nhạc sĩ Hoài An, thôi thúc anh phổ nhạc để tạo nên một bản tình ca rộn ràng, sôi động. 

Tác phẩm cũng là lời thủ thỉ đầy nhân văn: Tình yêu không cần ồn ào hay chiếm hữu, đôi khi chỉ cần một chút rung động, một khoảnh khắc tựa vai hay ánh nhìn sẻ chia cũng đủ sưởi ấm tâm hồn con người.

Chia sẻ về dự án này, nhạc sĩ Hoài An cho hay khi đọc thơ của Lâm Xuân Thi, anh cảm nhận được một tình yêu rất văn minh và bao dung. "Tôi mong âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối, để những câu chữ ấy chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên" - nhạc sĩ Hoài An bày tỏ.

MV được đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện với lối kể chuyện tiết chế, không lạm dụng kỹ xảo. Thay vào đó, hình ảnh tập trung tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, cảm xúc thăng hoa của nghệ sĩ và tinh thần "thanh tao" xuyên suốt tác phẩm, đưa khán giả bước vào không gian giao thoa giữa âm nhạc và thi ca - một "miền cổ tích" nhẹ nhàng nhưng giàu rung cảm.

Bản tình ca mùa Valentine của nhạc sĩ anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ quốc tế tham gia MV

Tác phẩm gây chú ý với sự kết hợp của ba giọng ca nữ giàu cá tính là Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. Ba màu sắc vocal khác biệt được hòa quyện tinh tế, tạo nên tổng thể dày dặn, bay bổng dưới sự điều phối của Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của bốn nghệ sĩ quốc tế hiện đang chơi nhạc tại TPHCM gồm Keith Beber (Percussion), Juan Anthony Reyes (Trumpet), Pierre Renaud (Saxophone) và Misha Krasnopolsky (Trombone) đã mang đến màu sắc Jazz/Pop hiện đại, tạo chiều sâu và chuẩn mực quốc tế cho bản phối.

Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc nhấn mạnh MV "Yêu một chút cũng đâu có sao" là tâm huyết của cả tập thể. Ê-kíp thực hiện không chạy theo trào lưu "mì ăn liền" mà tập trung vào giá trị nghe - nhìn nguyên bản. Việc hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế là cách các nghệ sĩ nâng tầm trải nghiệm và khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc.

Nhạc sĩ Hoài An (tên đầy đủ Võ Đại Hoài An) sinh năm 1977. Anh được khán giả cả nước biết đến qua loạt bài hit như "Tình thơ", "Tình khúc vàng", "Đã không yêu thì thôi", "Khung trời ngày xưa"... Đến nay, anh đã sở hữu "gia tài" hơn 800 ca khúc trải dài ở nhiều thể loại, từ nhạc trữ tình, nhạc trẻ đến nhạc sử ca, với phong cách sáng tác giàu chiêm nghiệm về tình yêu và đời sống. Anh cũng đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình ăn khách như "Gương mặt thân quen", "Vietnam Idol Kids", "Ca sĩ giấu mặt", "Mặt nạ ngôi sao".

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (tên thật Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Đến nay, Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như "Hoang mang", "Khi cô đơn em nhớ ai", "Vô cùng"…


Tin liên quan

"Chúc xuân" ấn tượng của Hoài An

"Chúc xuân" ấn tượng của Hoài An

(NLĐO) - Ca khúc "Chúc xuân" của nhạc sĩ Hoài An phổ thơ Lâm Xuân Thi để lại nhiều ấn tượng.

Nhạc sĩ Hoài An Hoài An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo