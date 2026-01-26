Bản tình ca mùa Valentine của anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc

"Yêu một chút cũng đâu có sao", tác phẩm âm nhạc được đầu tư công phu, kết tinh từ sự gặp gỡ giữa thi ca, giai điệu và tinh thần trình diễn vừa được hai anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc chính thức giới thiệu đến khán giả.



Hai anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc mang đến cho khán giả những rung cảm về một tình yêu bao dung trong MV "Yêu một chút cũng đâu có sao"

Tác phẩm khởi nguồn từ những vần thơ giàu chất tự sự của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Ca từ mang vẻ đẹp cổ điển, tinh tế với những hình ảnh như "mắt biếc", "môi đỏ", "miền cổ tích" đã khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ nơi nhạc sĩ Hoài An, thôi thúc anh phổ nhạc để tạo nên một bản tình ca rộn ràng, sôi động.

Tác phẩm cũng là lời thủ thỉ đầy nhân văn: Tình yêu không cần ồn ào hay chiếm hữu, đôi khi chỉ cần một chút rung động, một khoảnh khắc tựa vai hay ánh nhìn sẻ chia cũng đủ sưởi ấm tâm hồn con người.

Chia sẻ về dự án này, nhạc sĩ Hoài An cho hay khi đọc thơ của Lâm Xuân Thi, anh cảm nhận được một tình yêu rất văn minh và bao dung. "Tôi mong âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối, để những câu chữ ấy chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên" - nhạc sĩ Hoài An bày tỏ.

MV được đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện với lối kể chuyện tiết chế, không lạm dụng kỹ xảo. Thay vào đó, hình ảnh tập trung tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, cảm xúc thăng hoa của nghệ sĩ và tinh thần "thanh tao" xuyên suốt tác phẩm, đưa khán giả bước vào không gian giao thoa giữa âm nhạc và thi ca - một "miền cổ tích" nhẹ nhàng nhưng giàu rung cảm.

Các nghệ sĩ quốc tế tham gia MV

Tác phẩm gây chú ý với sự kết hợp của ba giọng ca nữ giàu cá tính là Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. Ba màu sắc vocal khác biệt được hòa quyện tinh tế, tạo nên tổng thể dày dặn, bay bổng dưới sự điều phối của Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của bốn nghệ sĩ quốc tế hiện đang chơi nhạc tại TPHCM gồm Keith Beber (Percussion), Juan Anthony Reyes (Trumpet), Pierre Renaud (Saxophone) và Misha Krasnopolsky (Trombone) đã mang đến màu sắc Jazz/Pop hiện đại, tạo chiều sâu và chuẩn mực quốc tế cho bản phối.

Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc nhấn mạnh MV "Yêu một chút cũng đâu có sao" là tâm huyết của cả tập thể. Ê-kíp thực hiện không chạy theo trào lưu "mì ăn liền" mà tập trung vào giá trị nghe - nhìn nguyên bản. Việc hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế là cách các nghệ sĩ nâng tầm trải nghiệm và khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc.

Nhạc sĩ Hoài An (tên đầy đủ Võ Đại Hoài An) sinh năm 1977. Anh được khán giả cả nước biết đến qua loạt bài hit như "Tình thơ", "Tình khúc vàng", "Đã không yêu thì thôi", "Khung trời ngày xưa"... Đến nay, anh đã sở hữu "gia tài" hơn 800 ca khúc trải dài ở nhiều thể loại, từ nhạc trữ tình, nhạc trẻ đến nhạc sử ca, với phong cách sáng tác giàu chiêm nghiệm về tình yêu và đời sống. Anh cũng đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình ăn khách như "Gương mặt thân quen", "Vietnam Idol Kids", "Ca sĩ giấu mặt", "Mặt nạ ngôi sao".

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (tên thật Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Đến nay, Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như "Hoang mang", "Khi cô đơn em nhớ ai", "Vô cùng"…



