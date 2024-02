Diễn biến mới vụ tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An và Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Theo đó, Công ty Sen Vàng khẳng định sẽ phản tố yêu cầu tòa án buộc Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán khi đã nhận hết quyền lợi từ thỏa thuận trước đó.



Trước đó, ngày 5-2, trên Fanpage Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đăng bài yêu cầu ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (MGI) hoàn tiền 400 triệu đồng liên quan đến Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Công ty Sen Vàng và Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An.

Trước đó, ngày 2-2, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đã lại nộp đơn khởi kiện Công ty Sen Vàng đến tòa án nhân dân có thẩm quyền, liên quan đến dịch vụ quảng bá thương hiệu cho Nam An và cá nhân bà Nguyễn Thị Như Lan thông qua cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 (MGI 2023).

Theo Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, phía Công ty Sen Vàng chưa hoàn tất nghĩa vụ quảng bá thương hiệu cho Nam An. Tuy nhiên, phía Sen Vàng khẳng định Hợp đồng giữa Ban tổ chức Miss Grand International và Nam An được giao kết hoàn tất, tuân thủ theo quy định của pháp luật. "Phía Nam An yêu cầu ban tổ chức trả lại 400 triệu đồng, thông tin này sai sự thật vì quyền lợi của Công ty Nam An đã được đảm bảo theo các điều khoản quy định trong hợp đồng, Nam An đã sử dụng toàn bộ dịch vụ nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán (Chúng tôi nhấn mạnh trị giá hợp đồng này là 3 tỉ đồng, Nam An đã sử dụng toàn bộ quyền lợi giá trị hợp đồng, nhưng tính tới ngày 7-2, Nam An mới chỉ thanh toán được 400 triệu đồng, tức còn nợ Sen Vàng 2,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, Nam An lại đi nộp đơn khởi kiện). Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, ban tổ chức đã giãn tiến độ thanh toán hợp đồng thành 15 đợt, mặc dù đã hoàn tất các quyền lợi cho phía Công ty Nam An" - phía Sen Vàng cho biết.

Phía Sen Vàng đưa ra những hình ảnh là bằng chứng cho thấy đã thực hiện những điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng quảng bá thương hiệu với Nam An

Trước hành động của bệnh viện Nam An, Sen Vàng đã ủy quyền cho Công ty Luật TNHH INFINITY Việt Nam ( gọi tắt là "INLaw") được quyền đại diện, thay mặt, nhân danh Công ty Sen Vàng giải quyết vụ việc liên quan đến Hợp đồng.

Công ty Sen Vàng khẳng định sẽ phản tố yêu cầu Toà án buộc Công ty Nam An phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền của mình theo hợp đồng và giải quyết vấn đề trên tinh thần thượng tôn pháp luật, luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Công ty Sen Vàng khẳng định không sử dụng truyền thông để giải quyết vụ việc dưới bất kỳ hình thức nào.

"Trong thời gian qua, ban tổ chức Miss Grand International luôn tôn trọng khách hàng, thể hiện thiện chí để giải quyết mọi vấn đề một cách văn minh, hài hòa, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cả hai bên. Trong vụ Công ty Nam An kiện Công ty Sen Vàng trước đó, phía chúng tôi không lên tiếng đáp trả, dù chúng tôi có quá nhiều điều kiện cũng như lẽ phải, bằng chứng để thực hiện social trên chính hệ sinh thái của mình để làm điều đó. Công ty Sen Vàng luôn luôn hành xử trên cơ sở thượng tôn pháp luật và tôn trọng khách hàng. Đến cùng, ban tổ chức vẫn đặt giá trị cốt lõi của công ty là bảo vệ khách hàng lên hàng đầu.

Nhận thấy sự việc ngày càng leo thang, hình ảnh ban tổ chức bị lợi dụng để làm truyền thông cũng như điều này làm ảnh hưởng uy tín, thương hiệu công ty, thế nên, trong thời gian tới chúng tôi sẽ dùng biện pháp pháp lý mạnh để bảo vệ công ty" - phía Sen Vàng cho biết.

Phía Sen Vàng nói thêm: "Công ty Nam An và Doanh nhân Nguyễn Thị Như Lan đã sử dụng toàn bộ dịch vụ do Công ty Sen Vàng cung cấp theo Hợp đồng số 489, tuy nhiên lại không thực hiện nghĩa vụ trả tiền mà lại khởi kiện cho rằng chưa ký kết Hợp đồng số 489 nhằm không thanh toán là hoàn toàn vi phạm pháp luật, cụ thể là Bộ luật Dân sự. Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì việc giao kết Hợp đồng không bắt buộc phải thể hiện bằng văn bản, không bắt buộc phải có chữ ký của các chủ thể Hợp đồng. Hai bên có thể giao kết Hợp đồng bằng lời nói hay bằng một hình thức khác (thể hiện dưới dạng hành vi)".