Ngày 15-10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Hiệu vàng T.T. (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) 55 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất hiệu vàng T.T.

Trước đó, ngày 30-9, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất hiệu vàng T.T. tại khu phố 6, phường Bồng Sơn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tiệm đang bày bán nhiều sản phẩm trang sức kim loại màu vàng, gắn nhãn hiệu Chanel, với tổng trị giá gần 36 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nghi vi phạm và phối hợp với đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Chanel tại Việt Nam để giám định. Kết quả xác định các sản phẩm này là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel.

Ngoài bị phạt hành chính, hiệu vàng T.T. còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm và chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.