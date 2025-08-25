Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM có tân Trưởng Ban

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM có tân Trưởng Ban

LÊ VĨNH - HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Ông Dương Anh Đức được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy

Sáng 25-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. 

Trong khuôn khổ của Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được điều động đến nhận công tác tại UBND TP HCM để giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. 

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM có tân Trưởng Ban - Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, quê quán tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ông Dương Anh Đức có trình độ Phó Giáo sư Công nghệ thông tin, Tiến sĩ Toán học.

Giai đoạn từ năm 1990 đến năm 1996, ông là giảng viên Trường Đại học Tổng hợp TP HCM.

Từ năm 1996 đến năm 2011, ông làm giảng viên, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM có tân Trưởng Ban - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng các Phó Bí thư Thành ủy TP HCM trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Cường và Dương Anh Đức.

Từ tháng 11-2011 đến tháng 7-2017, ông làm Hiệu Trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin. Trong thời gian này, ông cũng đảm nhận cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM từ năm 2015. Ông đồng thời làm đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 7-2017 đến tháng 4-2020, ông làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM.

Tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP HCM khóa IX, diễn ra ngày 27-3-2020, ông Dương Anh Đức được các đại biểu thống nhất bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM. 

Tháng 5-2024, ông Dương Anh Đức được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 1, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1.

Từ ngày 1-7-2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM, ông Dương Anh Đức được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM. 

Ngày 17-7 vừa qua, ông Dương Anh Đức được Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Tin liên quan

Ông Dương Anh Đức: Ngành giáo dục quận 1 chấn chỉnh ngay những tồn tại

Ông Dương Anh Đức: Ngành giáo dục quận 1 chấn chỉnh ngay những tồn tại

(NLĐO) - Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức cho biết vừa qua, ngành giáo dục quận có một số vấn đề không được vui, cần chấn chỉnh ngay

Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức: Xây dựng môi trường sống tử tế, văn minh

(NLĐO)- Đến nay, toàn quận 1 có 23.588/23.830 gia đình đạt Gia đình văn hóa; 66/66 khu phố đạt khu phố văn hóa; 10/10 phường đạt phường văn minh đô thị; 101 tuyến đường, 165 tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp...

Ông Dương Anh Đức làm Bí thư Quận ủy quận 1

(NLĐO) - Ông Dương Anh Đức có quá trình công tác gắn bó với TP HCM từ năm 1990 tới nay.

Thành ủy ban Tuyên giáo dân vận TP HCM Dương Anh Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo