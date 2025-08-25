Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM có tân Trưởng Ban

Sáng 25-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được điều động đến nhận công tác tại UBND TP HCM để giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.



Ông Dương Anh Đức làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, quê quán tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ông Dương Anh Đức có trình độ Phó Giáo sư Công nghệ thông tin, Tiến sĩ Toán học.

Giai đoạn từ năm 1990 đến năm 1996, ông là giảng viên Trường Đại học Tổng hợp TP HCM.

Từ năm 1996 đến năm 2011, ông làm giảng viên, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng các Phó Bí thư Thành ủy TP HCM trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Cường và Dương Anh Đức.

Từ tháng 11-2011 đến tháng 7-2017, ông làm Hiệu Trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin. Trong thời gian này, ông cũng đảm nhận cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM từ năm 2015. Ông đồng thời làm đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 7-2017 đến tháng 4-2020, ông làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM.

Tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP HCM khóa IX, diễn ra ngày 27-3-2020, ông Dương Anh Đức được các đại biểu thống nhất bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Tháng 5-2024, ông Dương Anh Đức được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 1, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1.

Từ ngày 1-7-2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM, ông Dương Anh Đức được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Ngày 17-7 vừa qua, ông Dương Anh Đức được Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.