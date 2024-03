Băng Di: "Giấc mơ làm đại sứ áo dài thành hiện thực"

"Tư mắm" Băng Di là đại sứ lễ hội áo dài TP HCM 2024

Xuất hiện tại sự kiện, Băng Di chọn thiết kế áo dài màu sắc trang nhã do nhà thiết kế Chi Bùi thực hiện. Vẫn là áo dài cổ tròn đơn giản nhưng các chi tiết ánh kim được thêu thủ công và đặt để một cách tinh tế đã giúp Băng Di trở nên nổi bật. Nữ diễn viên ưu tiên kiểu tóc búi nhẹ nhàng với phụ kiện bông tai ngọc trai, vừa đủ tỏa sáng nhưng vẫn toát ra nét thanh lịch của một quý cô.



Vinh dự đảm nhận vai trò Đại sứ áo dài đồng hành cùng Lễ hội áo dài TP HCM 2024, Băng Di chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi nhận được sự tin tưởng từ ban tổ chức. "Lúc được ban tổ chức ngỏ lời, Di nhận lời ngay không một chút do dự. Được góp mặt trong một sự kiện ý nghĩa với vai trò đặc biệt như thế, Di không có lý do gì để từ chối hết"- Băng Di hào hứng.

Nữ diễn viên cho biết, bản thân là một người yêu thích tà áo dài Việt Nam và sẽ luôn chọn trang phục truyền thống mỗi khi có dịp. Những năm qua, cô luôn theo dõi thông tin về lễ hội áo dài và đặc biệt bị thu hút bởi sự kiện này. "Lúc trước, khi xem các anh chị em nghệ sĩ được trao vai trò đại sứ áo dài, Di cũng thích lắm và ước gì mình cũng được vinh dự đó. Bây giờ đã thành hiện thực rồi"- Băng Di nói.

Băng Di là một trong những diễn viên nổi bật thời gian gần đây

Với vai trò đại sứ, nữ diễn viên khẳng định cô sẽ tích cực quảng bá hình ảnh tà áo dài Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau cũng như đồng hành với nhiều hoạt động của lễ hội năm nay.

Thời gian qua, Băng Di thường xuyên lựa chọn trang phục mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam khi xuất hiện trước công chúng. Từ áo bà ba hay áo yếm trong giai đoạn quảng bá cho phim "Đất rừng phương Nam", hay bộ ảnh Tết Giáp Thìn với tà áo dài thời thượng, cô luôn nhận được lời khen vì biết cách tôn vinh những nét đẹp văn hóa Việt Nam theo cách của riêng mình.

Băng Di nền nã trong áo dài

Tương lai, Băng Di vẫn mong muốn sẽ được đồng hành với các sự kiện văn hóa Việt Nam để cô có thể góp một phần nhỏ trong hành trình lan tỏa nét đẹp của quê hương.