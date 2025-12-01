HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Băng giá phủ trắng đỉnh núi khi nền nhiệt giảm dưới 0°C

Đức Ngọc

(NLĐO) – Nhiều khu vực miền núi xuất hiện băng giá khi nền nhiệt giảm dưới 0°C.

Ngày 1-12, lãnh đạo UBND xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, cho biết nền nhiệt giảm sâu trong 2 ngày qua đã khiến băng giá xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn xã.

Băng giá phủ trắng đỉnh núi khi nền nhiệt giảm dưới 0°C - Ảnh 1.

Băng giá xuất hiện nhiều nơi tại xã Na Ngoi khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: Báo Nghệ An

Được biết, những ngày qua, tại địa bàn xã Na Ngoi nhiệt độ giảm xuống dưới 0°C, khiến băng giá phủ trắng cây cối, thảm cỏ trên đỉnh núi ở khu vực gần Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú. Đến khoảng 9 giờ, khi có nắng, lớp băng mới bắt đầu tan.

Trước thực tế trên, chính quyền xã Na Ngoi đã thông báo, tuyên truyền để người dân chủ động giữ ấm, bảo vệ sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đối với đàn vật nuôi, người dân được hướng dẫn che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn để tránh rét, hạn chế tình trạng gia súc bị chết cóng.

Xã biên giới Na Ngoi nằm tập trung dưới chân dãy núi Puxai với đỉnh Puxailaileng có độ cao hơn 2.700 m so với mực nước biển. Đây là đỉnh núi cao nhất tỉnh Nghệ An. Những năm gần đây, một số điểm ở xã Na Ngoi thường xuyên xuất hiện băng giá trong các đợt rét đậm, rét hại. Cảnh báo trong những ngày tới, nền nhiệt ở Nghệ An tiếp tục duy trì ở mức thấp. Đặc biệt ở các xã miền núi như Na Ngoi, Na Loi, Mường Típ, Nậm Cắn... có khả năng xảy ra sương muối, băng giá.

