Thời sự

Băng qua suối, 2 mẹ con ở Thanh Hóa bị cuốn trôi

Tuấn Minh

(NLĐO)- Băng qua suối khi từ nương rẫy trở về nhà, 2 mẹ con ở xã biên giới Thanh Hóa không may trượt chân xuống chỗ nước sâu chảy xiết và bị cuốn trôi

Tối 20-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 mẹ con từ nương rẫy trở về nhà băng qua suối bị nước cuốn trôi, mất tích, hiện thi thể 1 người đã được tìm thấy.

Băng qua suối, 2 mẹ con ở xã biên giới Thanh Hóa bị cuốn trôi - Ảnh 1.

Một bản người Mông xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, ngày ngày người dân thường băng qua suối để lên nương rẫy đi làm. Ảnh: Đặng Trung

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực suối Chà Làm (thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý), 2 mẹ con bà Thào Thị D. (SN 1974) và con gái là Sùng Thị S. (SN 2014; ngụ bản Khằm 1, xã Trung Lý) có băng qua suối Chà Làm để trở về nhà, không may trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu, chảy xiết và bị nước cuốn trôi, mất tích.

Chính quyền địa phương và người dân khi nhận được tin báo đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, thi thể bà D. đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500 m.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết, đến thời điểm 20 giờ 30 phút, tung tích cháu S. vẫn chưa được tìm thấy, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Tin liên quan

Ôm cây luồng băng qua suối lúc lũ dữ, chồng thoát chết, vợ mất tích

Ôm cây luồng băng qua suối lúc lũ dữ, chồng thoát chết, vợ mất tích

(NLĐO)- Khi đi làm đồng trở về, nước suối đã dâng cao, vợ chồng ông Lộc Văn V. ở Thanh Hóa dùng cây luồng băng qua suối khiến cả 2 bị nước lũ cuốn trôi, người chồng bơi được vào bờ, còn người vợ mất tích

Cùng chồng cố băng qua suối về nhà, người vợ tử vong

(NLĐO)- Cùng chồng cố gắng băng qua khe nước chảy xiết để trở về nhà khi trời sắp tối, chị Võ Thị Huế đã bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Quảng Bình: Cùng chồng đi qua suối, vợ bị lũ cuốn mất tích

(NLĐO) - Cùng chồng đi qua con suối, do nước dâng cao nên người vợ không may bị lũ cuốn trôi, mất tích.

băng qua suối qua suối 2 mẹ con bị nước cuốn nước cuốn xã Trung Lý Thanh Hóa
