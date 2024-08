Bánh trung thu bình dân lên ngôi

Mùa Trung thu năm nay khởi động khá chậm, dù các thương hiệu đã tranh thủ tung sản phẩm ra thị trường trực tiếp lẫn trực tuyến rất sớm.



Tập trung vào dòng bánh truyền thống

Thị trường Trung thu 2024 vừa có thêm nhãn hiệu bánh trung thu mới mang tên Thọ Phát - doanh nghiệp (DN) chuyên về bánh bao thuộc Tập đoàn KIDO. Các loại bánh trung thu Thọ Phát đã được bán trên các kênh phân phối truyền thống, lẫn hiện đại và cả trên các sàn thương mại điện tử. Giá bán từ 50.000 - 72.000 đồng/bánh 2 trứng 150 g, gồm nhiều loại nhân truyền thống quen thuộc như đậu xanh, khoai môn, sữa dừa, hạt sen, thập cẩm...

Mới gia nhập thị trường bánh trung thu từ năm 2023, năm nay thương hiệu Orion của Hàn Quốc cũng tập trung vào nhu cầu của nhóm khách hàng bình dân. Theo Orion, kinh tế vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, người tiêu dùng Việt Nam hạn chế chi tiêu.

Vì vậy, thương hiệu này giữ nguyên giá bánh trung thu như năm ngoái, dao động ở mức 60.000 - 77.000 đồng/cái loại 150 g cho 10 loại nhân truyền thống thập cẩm, hạt sen, đậu xanh, các loại bánh dẻo...

Các siêu thị đang đẩy mạnh quảng bá và bán bánh trung thu. Ảnh: THANH NHÂN

Bà Hoàng Ngọc Thanh, Giám đốc Kinh doanh Bánh mứt Thành Long, một trong những nhà sản xuất bánh trung thu lâu đời nhất TP HCM, cho biết năm nay đơn vị cung ứng ra thị trường hơn 8 loại mẫu hộp bánh trung thu mới, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Giá các bộ hộp biếu tặng đa dạng, từ 150.000 - 850.000 đồng/hộp, tùy loại hộp 2 bánh hoặc 4 bánh.

Điểm khác biệt của bánh trung thu Thành Long là các loại nguyên liệu chính được công ty trực tiếp chế biến và sản xuất theo bí quyết gia truyền nên có hương vị riêng, đậm chất truyền thống.

Bên cạnh các DN chuyên về bánh, một số hệ thống bán lẻ cũng đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng bánh trung thu của nhà cung cấp lẫn dòng bánh mang hàng nhãn riêng của siêu thị với giá bình dân. Đơn cử, Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam (sở hữu GO!, Big C...) có chương trình "Tiệc trăng vẹn tròn" với 19 loại bánh trung thu của các thương hiệu với giá từ 29.000 - 99.000 đồng/cái, tương đương 240.000 - 500.000 đồng/hộp. Đồng thời, ưu đãi đồng giá 55.000 đồng và 65.000 đồng cho dòng bánh trung thu tươi thương hiệu GO!.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, cho biết điểm mới của các dòng bánh trung thu do các siêu thị thuộc tập đoàn này cung cấp là ngoài giá bình dân còn giảm 30% lượng đường so với năm ngoái, hạn chế tối đa chất bảo quản, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng bánh tươi được sản xuất theo ngày.

Saigon Co.op cũng có dòng bánh tươi mang nhãn hàng của siêu thị với hạn sử dụng 10 ngày và đang được bán tại một số siêu thị Co.opmart, Co.opXtra. Tương tự, MM Mega Market, LOTTE Mart… có những dòng bánh tươi, đa dạng mùi vị phục vụ khách hàng như đậu xanh sầu riêng, trà xanh đậu đỏ, sen trứng, khoai môn trứng, sữa dừa…

Chật vật giữ giá

Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ thương hiệu bánh trung thu Thành Đô, đồng thời là đại lý phân phối cho nhiều thương hiệu bánh trung thu lớn, cho biết năm nay kinh tế yếu nên hàng bán ra khá chậm. Lai rai mới có khách mua dùng thử, đặt hàng để tặng đối tác, cán bộ công nhân viên... "Dù vậy, tôi cũng kỳ vọng 1, 2 tuần tới, khi thị trường bước vào cao điểm, sức mua sẽ tăng. Đây là 2 tuần "sinh tử" của thị trường bánh trung thu" - ông Thắng nhận định.

Cũng theo ông Thắng, năm nay giá bánh trung thu khá ổn định, nếu tăng chỉ khoảng 1%, các hãng cũng nhận định thị trường yếu nên ít tung ra sản phẩm mới. Ông Thắng cho hay năm nay giá một số loại nguyên liệu gồm thịt heo, hạt điều tăng trong khi trứng vịt muối giảm nên nhìn chung giá thành không tăng. Do đang vào mùa sầu riêng, giá nguyên liệu tương đối mềm nên một số khách hàng đặt hàng bánh trung thu sầu riêng để có thêm hương vị mới lạ.

Đại diện thương hiệu bánh Givral cho biết mùa trung thu năm nay tuy sức mua có giảm do kinh tế khó khăn nhưng tình hình tiêu thụ bánh của họ vẫn khả quan do nhiều yếu tố, trong đó có việc giữ giá sản phẩm. Ngoài ra, Givral cũng lần đầu ra mắt bánh nướng vị "dừa sầu riêng" với tỉ lệ 10% sầu riêng trong nhân bánh nhằm mang lại hương vị mới lạ cho khách hàng. "Việc duy trì mức giá hợp lý giúp nhiều gia đình có thể thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon mà không quá lo lắng về chi phí" - đại diện Givral giải thích.

Trong khi đó, bà Ngô Bích Quyên, Giám đốc Điều hành Công ty CP Vạn Sơn Thịnh Phát (sở hữu chuỗi cửa hàng Organicfood), lại lạc quan về thị trường bánh trung thu hữu cơ và tin tưởng sức mua sẽ tốt hơn năm 2023. Bà Quyên lý giải do giá bánh trung thu làm từ các nguyên liệu hữu cơ của Organicfood không cao hơn mấy so với các dòng bánh cao cấp ngoài thị trường nên được nhiều khách hàng chọn mua.

Theo bà Quyên, thị trường bánh trung thu có rủi ro rất cao, đặc biệt là những thương hiệu không dùng chất bảo quản nếu bánh bán chậm, thời gian tồn kho dài, tỉ lệ hao hụt sẽ rất cao. "Thói quen người Việt thích mua hàng có sẵn, không đặt hàng trước nên DN rất khó lên phương án sản xuất. Chúng tôi đang tích cực mời gọi khách hàng đặt hàng trước kèm chiết khấu để khuyến khích họ lên kế hoạch mua sắm càng sớm càng tốt" - bà Quyên nói thêm.

Xu hướng dùng bao bì thân thiện môi trường Bà Ngô Bích Quyên cho biết thị trường bánh trung thu chủ yếu phục vụ quà biếu nên bao bì là yếu tố quan trọng; trên thị trường có những hộp bánh cầu kỳ giá lên tới 200.000 - 300.000 đồng/hộp, thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, Organicfood lại theo hướng bao bì thân thiện môi trường nên công ty chọn dùng hộp tre mỹ nghệ, có thể tái sử dụng lâu dài với giá dưới 100.000 đồng.