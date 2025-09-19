Bánh trung thu “healthy” lên ngôi, hàng Việt chiếm ưu thế

Từ nay đến rằm tháng 8, sức mua bánh trung thu được dự báo tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc quà biếu doanh nghiệp. Xu hướng "ăn ít mà tinh túy", lựa chọn bánh ít ngọt, nguyên liệu lành mạnh, cùng những hộp quà sang trọng được dự đoán sẽ dẫn dắt thị trường.

Ít ngọt, thiên nhiên, hiện đại

Chỉ còn ít ngày nữa là đến rằm tháng 8, thị trường bánh trung thu 2025 đã bước vào giai đoạn cao điểm. Tại nhiều siêu thị, cửa hàng chuyên doanh và kênh bán hàng trực tuyến, không khí mua sắm đã sôi động hơn hẳn, cho thấy sức hút bền vững của món bánh truyền thống, đồng thời hé lộ những thay đổi rõ nét trong thị hiếu tiêu dùng năm nay.

Khảo sát trên thị trường cho thấy, bánh trung thu năm nay đa dạng về chủng loại, mẫu mã và giá bán. Trên nhiều tuyến đường lớn ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… các quầy hàng trung thu đã đồng loạt mở cửa, thu hút người mua với đủ mức giá. Tại kênh bán lẻ hiện đại như Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, Co.op Food… không gian trung thu cũng được đầu tư rực rỡ, bài trí thành khu vực riêng, tạo sự tiện lợi cho khách hàng khi chọn mua.

Theo ghi nhận, giá bán bánh trung thu năm nay dao động 40.000 - 60.000 đồng/chiếc, hộp quà từ 285.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/hộp, tùy thương hiệu và phân khúc. Dù nguyên liệu đầu vào tăng giá, phần lớn doanh nghiệp vẫn nỗ lực giữ giá ổn định để chia sẻ với người tiêu dùng.

Nếu như trước đây, bánh trung thu truyền thống thường gắn liền với nhân thập cẩm, trứng muối, thì nay người tiêu dùng - đặc biệt là giới trẻ - ngày càng chuộng các sản phẩm ít ngọt, ít béo, sử dụng nguyên liệu thiên nhiên hoặc nhân hạt giàu dinh dưỡng. Các hương vị như hạt sen, trà xanh, đậu đen, macca, hạnh nhân… được tiêu thụ mạnh, vừa đáp ứng nhu cầu ăn uống lành mạnh vừa phù hợp xu hướng quà biếu sang trọng.

Saigon Co.op chiết khấu đến 16% cho các đơn hàng bánh trung thu

Bên cạnh đó, bánh hiện đại với các vị mới lạ như lava trứng chảy, tiramisu, matcha phô mai, mochi lạnh, cà phê, matcha… cũng thu hút khách hàng trẻ tuổi. Bao bì được thiết kế tinh tế, sang trọng, mang tính quà tặng cao, trở thành điểm cộng cho nhiều thương hiệu trong cuộc cạnh tranh.

Một điểm đáng chú ý là người tiêu dùng hiện không chỉ quan tâm đến hương vị mà còn đặt nặng yếu tố thương hiệu, nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng. Điều này phản ánh xu thế tiêu dùng văn minh, khi chất lượng và sự an toàn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vẫn còn tồn tại bánh trôi nổi, kém chất lượng.

Saigon Co.op giữ giá, tăng khuyến mãi

Đồng hành cùng người tiêu dùng, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op cho biết năm nay đã phân phối đầy đủ các dòng bánh từ những thương hiệu lớn như Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica, cùng dòng bánh nhãn riêng Co.op Bakery. Các sản phẩm có giá từ 38.500 - 146.000 đồng/chiếc, hộp quà dao động từ 285.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/hộp, trải đều ở nhiều phân khúc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Đáng chú ý, Saigon Co.op còn triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Nhiều dòng bánh được áp dụng mức chiết khấu trực tiếp tại quầy lên đến 16%, trong khi khách hàng doanh nghiệp đặt số lượng lớn sẽ được hưởng chính sách thương mại riêng với mức giá cạnh tranh hơn. Khách hàng thành viên khi mua bánh trung thu tại Co.opmart, Co.opXtra còn được tích điểm thưởng gấp đôi, giúp gia tăng lợi ích khi mua sắm. Trên kênh trực tuyến cooponline.vn, người mua cũng có thể tận hưởng nhiều ưu đãi bổ sung như giảm thêm, miễn phí giao hàng hoặc tặng kèm sản phẩm.

Song song với khuyến mãi, Saigon Co.op còn chú trọng tạo trải nghiệm mua sắm gắn kết thông qua các hoạt động hoạt náo, tặng quà cho thiếu nhi và dựng "không gian trung thu" tại nhiều siêu thị. Những nỗ lực này không chỉ mang lại bầu không khí lễ hội rộn ràng mà còn giúp khách hàng cảm nhận rõ nét giá trị đoàn viên trong mùa trung thu.

Các chuyên gia bán lẻ đánh giá, mùa trung thu 2025 tiếp tục chứng kiến sự chiếm ưu thế của hàng Việt Nam. Sản phẩm trong nước ngày càng cải tiến về chất lượng, hương vị, bao bì, đồng thời có lợi thế về giá cả linh hoạt. Đơn cử, dòng bánh nhãn riêng của hệ thống bán lẻ, như Co.op Bakery, được nhiều khách hàng tin dùng bởi vừa bảo đảm chất lượng vừa hợp túi tiền trong bối cảnh nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu.

Bên cạnh bánh, các sản phẩm phụ trợ cho mâm cỗ trung thu như nước giải khát, bánh kẹo, trái cây nhập khẩu cũng được Saigon Co.op và các siêu thị khác đưa vào các chương trình giảm giá, giúp người tiêu dùng dễ dàng chuẩn bị một mùa lễ trọn vẹn.

Chuỗi ưu đãi cao điểm cuối tháng 9 Đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng, Saigon Co.op giới thiệu chương trình "Vui hội trăng rằm - Sắm siêu tiết kiệm" với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, mang đến trải nghiệm mua sắm tiết kiệm và thú vị dành cho khách hàng: • Giảm giá đến 50% nhóm hóa phẩm, đồ dùng, thực phẩm công nghệ trên Co.op Online qua các chiến dịch "Cuối tháng cạn ví - Deal hời cứu nguy" và "Đón mùa trăng vàng - Tặng ngàn ưu đãi". • Siêu ưu đãi cuối tuần tại siêu thị: từ ngày 19 đến 21-9 (đồ dùng, may mặc) và ngày 26 đến 28-9 (hàng nhãn riêng). Với hóa đơn từ 300.000 đồng, khách hàng được mua thêm sản phẩm ưu đãi theo từng mức hóa đơn, tối đa 10 sản phẩm. • Ưu đãi cho khách hàng Thành viên theo hạng thẻ Đồng - Bạc - Vàng - Bạch Kim; nhân đôi điểm thưởng vào các ngày "Thứ ba thả ga tích điểm" (ngày 23 và 30-9). • Ưu đãi khách hàng mới trên Co.op Online: đăng ký tài khoản, đặt đơn từ 300.000 đồng được tặng voucher 30.000 đồng cho lần mua sau. • Nhóm hàng điểm nhấn giảm sâu gồm bánh kẹo trung thu, đèn lồng, khăn giấy, giày dép, quần áo trẻ em, cùng các hóa phẩm dung tích lớn và sản phẩm may mặc mùa thu.

