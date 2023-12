Báo cáo của chính quyền vụ tai nạn chết người ở TP Thủ Đức

Clip: Hiện trường vụ sập sàn nhà ở Thủ Đức.

Chiều 12-12, liên quan vụ chết người trong căn nhà bị sập sàn ở TP Thủ Đức (TP HCM), UBND phường Trường Thạnh đã có báo cáo nhanh.

Cảnh sát đưa được người đàn ông ra ngoài.

Theo báo cáo, 8 giờ sáng cùng ngày, tại hẻm 190, đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh xảy ra tai nạn lao động khiến một người chết. Nạn nhân là ông Nguyễn Tri T. (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Chủ công trình là ông Nguyễn Quốc An (ngụ phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) có thuê 3 người đến thi công.

Trong quá trình tự nguyện chấp hành thực hiện tháo dỡ bộ phận công trình xây dựng lấn chiếm rạch thì xảy ra sự cố sụp sàn bêtông.

Trước đó, ngày 29- 1, trong quá trình kiểm tra địa bàn tại hẻm 190 đường Nguyễn Xiển, tổ công tác về trật tự xây dựng phường Trường Thạnh phát hiện công trình xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà ở lấn chiếm rạch.

Tổ công tác lập biên bản kiểm tra, mời chủ đầu tư để xử lý. Tại thời điểm kiểm tra chỉ có người thi công, chủ đầu tư vắng mặt.

Ngày 2-12, phường tiếp tục lập biên bản kiểm tra (lần 2) đối vối công trình trên.

Cảnh sát sơ cứu cho người bị thương.

Đến ngày 4-12, ông An đến làm việc với phường. Ông An thừa nhận quá trình sửa chữa nhà đã xây dựng thêm bộ phận công trình lấn chiếm ra rạch. Ông An cam kết tự nguyện tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm từ ngày 4 đến ngày 6-12.

Đến ngày 6-12, phường ghi nhận hiện trạng ông An chưa chấp hành theo tinh thần nội dung biên bản làm việc tự nguyện tháo dỡ.

Vào lúc 8 giờ 30 sáng 8-12, phường niêm yết thông báo số 291/TB-UBND về việc yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng không phép tại khu đất thuộc hẻm hẻm 190.

Đến 14 giờ 30 chiều 8-12, phường kiểm tra hiện trạng, ghi nhận về việc ông An đang tự nguyện thực hiện tháo dỡ bộ phận công trình.

Tới sáng nay (12-12) thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Lực lượng chức năng đã hỏi thăm gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng trước mất mát về tinh thần, thể chất do tai nạn quá trình lao động.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, toàn bộ công trình trên được xây dựng trên đất nông nghiệp.