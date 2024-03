Báo chí đồng lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2024, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã trao giải cho các chương trình, sự kiện ấn tượng.

Cụ thể, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã trao 1 giải A (tác phẩm Rồng Việt - Đài Tiếng nói Việt Nam), 3 giải B, 6 giải C, 5 giải khuyến khích đối với Giải Phát thanh Tết ấn tượng; 1 giải A (Hoa Xuân ca: Hành trình trở về - Đài Truyền hình Việt Nam), 3 giải B, 5 giải C, 9 giải khuyến khích đối với Giải Chương trình truyền hình Tết ấn tượng; 1 giải A (Báo Điện tử Vietnamplus), 3 giải B, 6 giải C, 9 giải khuyến khích đối với Giải Giao diện báo điện tử Tết ấn tượng. Trao 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 29 giải khuyến khích đối với Giải Bìa báo Tết ấn tượng. Trong đó, Giải A gồm: Báo Tuổi Trẻ, Báo Cần Thơ, Tạp chí Sông Lam.

Trao 5 giải A, 15 giải B, 26 giải C và 36 giải khuyến khích đối với Giải Gian trưng bày xuất sắc. Trong đó, giải A gồm Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam; Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam; Khối Báo chí Quân đội; Liên Chi hội Nhà báo Thông Tấn Xã Việt Nam; Đài Truyền hình TP HCM.