Báo chốt CSGT Thanh Hóa lên mạng xã hội, người đàn ông bị xử lý

Ngày 22-5, tin từ Công an xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Hữu D. (SN 1998; ngụ xã Thạch Bình) về hành vi đăng tải thông tin vị trí, chốt CSGT đang làm nhiệm vụ lên mạng xã hội Facebook.

Cơ quan công an lập biên bản, xử phạt hành chính Nguyễn Hữu D. về hành vi báo chốt CSGT đang làm nhiệm vụ lên mạng xã hội.

Theo Công an xã Thạch Bình, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook của D. đã đăng tải nội dung thông báo vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa nhằm báo cho người tham gia giao thông né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Việc làm trên chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân có liên quan không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện để một số trường hợp cố tình vi phạm pháp luật tìm cách đối phó, né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm khác.

Căn cứ tài liệu xác minh, Công an xã Thạch Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu D. về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý", với mức tiền phạt tiền 5 triệu đồng.