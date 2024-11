Bảo đảm an toàn cho người dân vùng mưa lũ

Dự báo khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 27-11, mưa lớn giảm dần. Còn ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, từ chiều tối 26-11 đến ngày 28-11, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm. Từ đêm 28-11, mưa lớn giảm dần.

TP Huế ngập lụt do mưa lũ vào ngày 25-11. Ảnh: QUANG TÁM

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 11 giờ ngày 26-11, mưa lớn đã làm 2 người bị thương (Thừa Thiên - Huế); ngập một số tuyến đường tỉnh (đường tỉnh 1, 2, 3, 5, 8A, 12B, 12D, 15B, 19) và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại TP Huế, các huyện Hương Thủy, Quảng Điền. Ngoài ra, mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất đá ở Bình Định, Quảng Nam…

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 120/CĐ-TTg gửi lãnh đạo các bộ, ngành và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.