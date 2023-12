Bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh

Quan sát tại một số trường học, nhất là trường tiểu học và THCS, có rất nhiều hàng rong - từ bánh kẹo đến nước uống có gaz, nước uống giải khát… Đáng lo ngại là có những loại thực phẩm hoàn toàn không có nhãn mác, địa chỉ cơ sở sản xuất, hạn sử dụng.



Chưa kể, mối nguy còn đến từ những người tiếp thị sản phẩm của các cơ sở sản xuất - kinh doanh mời chào bánh kẹo, sữa, nước ngọt... miễn phí mà không được kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn.

Để bảo đảm an toàn cho sức khỏe, tính mạng của học sinh, ngoài sự giáo dục, định hướng, nhắc nhở thường xuyên từ nhà trường, phụ huynh thì cần sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đối với những người mua bán trước cổng trường; buộc người bán phải cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, hạn sử dụng rõ ràng khi bán cho học sinh sử dụng. Nếu để xảy ra sự cố, phải xử lý nghiêm nhằm phòng tránh các vụ ngộ độc như thời gian qua.