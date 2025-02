Bảo đảm an toàn trên không gian mạng

Năm 2025, giữa bối cảnh toàn cầu đang tăng tốc vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) với vô số ứng dụng AI tạo sinh, vấn đề an toàn internet từ những nguy cơ có liên quan tới AI được chú trọng.

Tập đoàn công nghệ Microsoft đã đưa ra khuyến cáo cần hạn chế những nội dung AI độc hại thông qua việc giáo dục và trao quyền cho người dân. Bà Courtney Gregoire, Giám đốc phụ trách an toàn số tại Microsoft, cho biết: "Năm nay, chúng tôi đã nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ mọi người xem và sử dụng công nghệ này như thế nào, cũng như khả năng của họ trong việc nhận diện nội dung do AI tạo ra". Theo kết quả cuộc khảo sát an toàn trực tuyến toàn cầu 2025 do Microsoft thực hiện, số người dùng AI trên toàn cầu đang tăng lên (51% người được khảo sát từng sử dụng AI so với 39% vào năm 2023) nhưng đồng thời, mối lo ngại về công nghệ này cũng gia tăng (88% người được hỏi bày tỏ lo lắng về AI tạo sinh, cao hơn so với 83% vào năm ngoái). Nhiều người đang gặp khó khăn trong việc nhận diện nội dung do AI tạo ra và điều này có thể làm gia tăng các rủi ro từ nội dung AI độc hại. Các chuyên gia nói rằng việc bảo đảm cho không gian internet an toàn phải được tiến hành đồng thời ở cả 3 phía. Đó là nguồn tạo ra, dịch vụ mạng và người sử dụng. Cần ngăn chặn cả việc tạo ra lẫn truyền bá những nội dung độc hại. Nghiên cứu toàn cầu của Microsoft năm nay cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiểu biết, truyền thông và hướng dẫn sử dụng AI một cách có trách nhiệm.

Trẻ em từ lâu đã trở thành một đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ an toàn trên không gian mạng. Bên cạnh tính tích cực là có được nhiều lợi ích từ internet, trẻ em phải đối mặt các nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo trên không gian mạng, xâm phạm quyền riêng tư và nghiện internet.

Cùng quan điểm với các "ông lớn công nghệ" toàn cầu, cơ quan chức năng Việt Nam cũng tập trung vào việc nâng cao nhận thức cho người dùng, giúp họ chủ động bảo vệ mình trước các nguy cơ trên internet. Riêng với trẻ em, khóa học "Kỹ năng số và an toàn internet dành cho học sinh" đang được mở miễn phí trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà OneTouch. Đây là khóa học được Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với một số đơn vị triển khai. Khóa học này nhằm trang bị kỹ năng số và kiến thức bảo vệ bản thân cho trẻ em hiện được coi là điều cấp thiết hơn bao giờ hết.